權力補齊後的兵力驗收：從東部戰區人事定錨看「正義使命－2025」／魯云湘

▲解放軍東部戰區發佈「正義使命-2025」軍演主題海報「正義之盾、破限除妄」。

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

中共中央軍委本月 22 日舉行上將軍銜晉升儀式，新任東部戰區司令員楊志斌正式晉升為上將。值得注意的是，東部戰區司令員此前曾經歷一段職務虛懸的過渡期，相關安排並非即時銜接，而是以代理方式運作。正是在此權力定錨的背景下，隨後展開的「正義使命－2025」才具備更深層的制度觀察意義。

對中共軍方而言，戰區司令員並非象徵性職位，而是戰備整合、指揮權責與政治責任的集中節點；東部戰區又因對臺方向的高度敏感性，長期被視為體系中最關鍵的位置之一。當該職位出現空缺或僅以代理方式運作時，問題不在於能否維持日常運轉，而在於體系能否在高強度情境下完成跨軍種、跨層級的即時協同。這類人事真空，在中共軍方文化中本身即被視為必須盡快補齊的制度風險。

楊志斌完成正式任命並晉升上將，象徵東部戰區指揮權責終於完成制度性定錨；在中共軍方的運作邏輯中，制度定錨通常不只是人事令的頒布，更需透過「實兵實裝」演訓來完成權威的確立，以及驗證其指揮權責與體系運作是否順暢。因此，「正義使命－2025」與其說是對外部壓力的反應，更像是一場針對新任指揮體系的高規格實兵驗收。

依國防部公布資訊，本次中共軍方演訓期間，共動用海空軍與海警兵力，包含艦船與海警船各 14 艘；空中兵力方面，截至正式展開的 29 日下午 3 時，戰機與無人機合計出動 89 架次，其中 67 架次進入我方應變區活動。這樣的規模，顯示演訓並非象徵性展示，而是足以支撐戰區級指揮、輪替與協同測試的實兵條件，但同時仍維持在未實際跨越領海的灰色地帶範圍內。

劃設區域逼近臺灣本島，卻刻意不跨線，正是灰色地帶操作的典型樣態。對新任戰區司令員而言，這種情境有助於測試體系在高壓下的節奏、紀律與指揮穩定性；而我方選擇以內部人力調整取代正式戒備升級，並成立應變中心依戰備規定調度兵力，則反映出雙方對跨越明確對抗門檻成本的共同認知。

值得補充的是，近期中共軍事體系內部人事調整幅度亦相當顯著。相關現象未必直接指向特定軍事行動，但在制度層級上，確實顯示其正處於一段高度整肅與重組階段。若僅將目光停留在臺海表面的軍事動態，恐將忽略北京當前更核心的課題：在接連的人事風暴後，其軍事體系內部，正在進行一次被視為涉及結構校準與忠誠重組的過程。（照片翻攝微信）