《權力遊戲：國王大道》迎來賽季1更新 開放全新地區「風暴地」
身為全球領先、知名高品質遊戲開發與發行商的網石集團(Netmarble Corporation)宣布，旗下《權力遊戲：國王大道》推出賽季1更新，開啟全新地區「風暴地」與其他內容更新。
全新開放的地區「風暴地」是一片飽受暴風侵襲的土地，同時也是史坦尼斯‧拜拉席恩的據點。玩家將可體驗風息堡的壯麗景觀，並在遊戲劇情中與史坦尼斯‧拜拉席恩相遇。
本次更新也新增全新高難度挑戰玩法，深淵的祭壇：海怪」。玩家可透過挑戰海怪討伐，獲得新裝備系統「護身符」的製作設計圖與製作材料。
此外，遊戲內也新增全新記憶祭壇討伐「冬恩海岸的雞蛇」，並同步提升角色等級、世界等級與裝備階級的成長上限。
《權力遊戲：國王大道》是一款開放世界動作RPG，改編自HBO®榮獲艾美獎與金球獎肯定的原創影集《權力遊戲》，並由華納兄弟互動娛樂代表HBO®正式授權。
欲了解最新資訊和更新消息，請前往《權力遊戲：國王大道》官方網站 (https://gotkingsroad.netmarble.com/tc) 或加入官方社群平台參與討論。
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