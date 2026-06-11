權勢超越金日成! 金正恩靠3招翻轉國運 《紐時》揭逆轉真相

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金正恩今年 3 月在最高人民會議上表示，北韓已不再是一個容易遭受外部威脅的國家，並宣稱國家正邁向更加繁榮與強大的新時代。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 北韓領導人金正恩在新冠疫情期間一度因國內糧食危機與經濟困境公開落淚道歉，但短短數年間卻成功扭轉局勢，不僅讓北韓成為事實上的核武國家，更藉由深化與俄羅斯合作、強化國內控制及重塑經濟體系，大幅鞏固自身權力，甚至被部分分析人士形容為北韓歷來權勢最大的領導人。

《紐約時報》調查報導指出，疫情期間北韓實施全球最嚴格的封鎖措施之一。金正恩關閉中朝邊境，下令嚴防脫北行動，並全面打擊走私與民間市場活動。自 1990 年代大饑荒後逐漸發展的地下市場原本是許多北韓民眾維持生計的重要管道，同時也是韓國影劇、K-pop 及外部資訊流入北韓的窗口。

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然而金正恩利用疫情危機重新掌控經濟命脈，透過取締非正式市場、恢復國家對糧食與商品流通的控制，進一步強化政權對社會與意識形態的壟斷。多名脫北者向《紐時》表示，當局對觀看韓劇、傳播韓流文化的民眾祭出嚴厲懲罰，甚至出現公開處決案例。

疫情期間北韓實施全球最嚴格的封鎖措施之一。金正恩關閉中朝邊境，下令嚴防脫北行動，並全面打擊走私與民間市場活動。 圖：達志影像／美聯社

報導引述 2023 年逃往韓國的脫北者金日赫說法指出，在他逃離前的三年間，當地至少發生約 20 起公開處決事件，遠超過此前 20 年的總和。其中一名 22 歲男子據稱因散播韓劇與 K-pop 歌曲而遭槍決。

在國內高壓統治持續升級的同時，金正恩也加快推進核武與飛彈計畫。北韓近年持續研發可搭載核彈頭的新型飛彈，目標涵蓋韓國、日本，甚至美國本土。外界同時關注平壤正發展核動力潛艦及更先進的洲際彈道飛彈技術。

真正改變北韓命運的轉折點，則被認為是俄烏戰爭爆發後與俄羅斯的戰略合作。報導指出，北韓向俄羅斯提供大量砲彈、武器及兵力支援，換取糧食、石油、軍事技術以及外交支持。韓國情報部門估計，約有 1.6 萬名北韓士兵投入俄烏戰場，藉此累積現代戰爭經驗。

在國內高壓統治持續升級的同時，金正恩也加快推進核武與飛彈計畫。圖為北韓的洲際彈道導彈。 圖 : 翻攝自張斌說(資料照)

在俄羅斯協助下，北韓不僅強化防空能力，還推動核潛艦、無人機及現代化軍艦等軍備發展。雙方更簽署共同防禦合作協議，使平壤得以部分擺脫長年國際孤立。

《紐時》指出，俄朝關係升溫也間接促使中國重新重視北韓的戰略價值。中國國家主席習近平近日展開七年來首次訪朝行程，雙方正恢復鐵路運輸、增加航班與擴大貿易往來。一座跨越鴨綠江的新公路橋也即將完工，預料將進一步促進雙邊交流。

根據韓國央行估算，北韓 2024 年經濟成長率達 3.7%，創下八年來最佳表現。近年平壤興建大量住宅、高層建築、溫室農場與海濱度假區，首都夜間燈光明顯增加，加油站與私家車數量也持續上升。

根據韓國央行估算，北韓 2024 年經濟成長率達 3.7%，創下八年來最佳表現。 圖 : 翻攝自百度

不過報導強調，這些改善主要集中在平壤及權貴階層。許多地方地區依然深陷貧困，糧食價格持續上漲，北韓元對美元匯率大幅貶值，外匯短缺問題也尚未解決。

即便如此，分析人士認為，金正恩已成功利用疫情與國際局勢變化，完成權力再集中與國家戰略重塑。曾在疫情期間於國營電視上流淚道歉的他，如今則以勝利者姿態宣稱北韓正迎來「奇蹟般的轉變」。

金正恩今年 3 月在最高人民會議上表示，北韓已不再是一個容易遭受外部威脅的國家，並宣稱國家正邁向更加繁榮與強大的新時代。

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