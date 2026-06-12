權喜原跳舞「肘擊林襄200萬臉蛋」 粉絲笑虧要申請保險了

權喜原搞笑「肘擊」林襄的臉部，俏皮手勢舞逗樂大批粉絲。（圖／翻攝自 IG@95_mizuki）

韓籍啦啦隊女神權喜原加盟味全龍啦啦隊「小龍女」後，憑藉甜美外型與活潑個性迅速圈粉，人氣持續攀升。今（12日）原定在天母棒球場舉行的賽事，因北部持續豪雨影響宣布延期。不過即便無法正常開賽，小龍女們依舊沒讓粉絲失望，權喜原更與人氣隊友林襄拍攝熱門手勢舞短影音，搞笑互動瞬間掀起熱議。

影片中，權喜原與林襄合體在鏡頭前準備拍攝，下一秒權喜原突然伸出手肘，作勢不小心撞上林襄臉部，只見林襄立刻摀住鼻子露出吃痛模樣，下一秒兩人卻若無其事地跟著音樂同步跳起可愛舞蹈，反差十足的無厘頭手勢舞萌翻大批粉絲。短短幾秒鐘的影片曝光後，立即吸引大批球迷朝聖笑虧，「威！200萬的臉耶」、「保險要先買起來吧」。

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而「200萬的臉」其實是林襄過去在節目上的經典名言，林襄自爆紅以來，因外貌與早期模樣有所差異，經常被外界質疑整形。對此，她過去出席活動時曾大方坦承自己並不避諱談論微整形，也分享為了改善暴牙問題，20歲時曾進行牙齒矯正，透露當時光是8顆牙齒矯正，每顆就花費約2萬至2萬5千元，再加上牙套、美白貼片等療程，前後投入近百萬元，因此她笑稱自己的笑容相當昂貴。

之後在綜藝節目遊戲環節中，男星風田曾開玩笑表示：「我有天然的臉，妳有嗎？」，面對突如其來的吐槽，林襄不但沒有生氣，反而機智回應：「我有200萬的臉，你有嗎？」，神回覆瞬間讓全場笑翻，也讓「200萬的臉」成為她的代表性金句之一。如今權喜原在影片中「誤撞」林襄臉蛋，再度讓這段往事被聯想，不少粉絲除了大讚兩人互動自然可愛，也認為林襄願意自嘲、面對外界質疑的態度相當圈粉。

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