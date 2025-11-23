權威期刊證實「按摩臉部」幫大腦排毒！預防失智、巴金森氏症 高齡也有效

大腦如同自然河道，需要定期疏通才能保持清澈。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多患者抱怨記憶力減退、反應遲緩，卻找不出明確原因。最新研究顯示，這可能與腦內代謝廢物無法有效排出有關。令人驚喜的是，科學家們發現了一種簡單且無創的方法，透過輕柔按摩臉部和頸部，就能顯著增加大腦廢物清除效率，為認知健康提供新的保健策略。

腦霧背後的隱藏原因：大腦廢物清除系統阻塞

張家銘表示，在門診中常見患者抱怨「腦袋不清楚」、「記憶力減退」或「反應遲緩」的問題，但這些患者通常沒有發燒、感冒等明顯症狀，睡眠質量也不算太差。許多人將這種狀態歸咎於年齡增長或壓力過大，然而最新研究顯示，背後可能有一個被忽略的關鍵因素：大腦內的代謝廢物無法有效清除。

張家銘解釋，大腦每天都會產生大量代謝廢物，包括β類澱粉蛋白和tau蛋白等物質。如果這些廢物無法被及時清除，就會在腦內累積，長期下來可能導致阿茲海默症或巴金森氏症等神經退化性疾病。而負責清除這些廢物的主要系統就是腦脊髓液循環系統，但隨著年齡增長，這套「清道夫系統」的功能會逐漸下降。

驚人發現：臉部與頸部隱藏著大腦排毒通道

2025年發表在《Nature》期刊的突破性研究揭示了一個令人驚訝的發現。韓國與美國的研究團隊發現，腦脊髓液可以通過臉部與頸部的表層淋巴管排出體外，而這條排毒通道在過去一直被忽視。研究人員使用螢光示蹤劑追蹤腦脊髓液的流向，發現它會從腦底部的淋巴管開始，經過眼眶、鼻腔和硬顎的淋巴網絡，最後到達下巴與頸部之間的淺層頸部淋巴管，進入下頷下的淋巴結。

更令人振奮的是，研究團隊發現這條排毒通道可以通過簡單的外部刺激被激活。張家銘表示，這意味著我們無需藉助侵入性手術或藥物治療，就能改善大腦的廢物清除效率。

輕柔按摩：提升大腦排毒效率的簡單方法

研究團隊設計了一種精確控制力度的按摩裝置，模擬日常生活中的臉部撫摸、刮鬍子或塗抹保養品等動作。實驗結果顯示，僅需低強度按摩臉頰與頸部5分鐘，腦脊髓液的排出量就能增加兩倍以上。如果將按摩時間延長至20分鐘，效果會更加顯著。張家銘強調，這種方法完全不需要開刀、打針或服藥，是一種真正溫和且容易執行的「腦排毒運動」。這項發現對於那些尋求非藥物方式改善認知功能的人來說，無疑是一個好消息。

年齡不是障礙：老年也能恢復大腦清潔功能

研究中最令人鼓舞的發現是，即使在高齡老鼠身上，這種輕柔按摩的方法也能有效改善腦脊髓液的排出功能。研究使用的老鼠已達90周齡，相當於人類80、90歲的高齡，但通過皮膚刺激，它們的腦脊髓液排出功能幾乎完全恢復，接近年輕時的水平。張家銘表示，這項發現推翻了「老了腦袋就一定要退化」的傳統觀念。只要採用正確的方法，即使在高齡階段，大腦的循環系統也有可能得到改善。這為預防和改善年齡相關的認知下降提供了新的希望。

日常活動中的隱藏福利：咀嚼與說話也在幫助腦部排毒

研究還發現，腦脊髓液的淋巴通道包含了我們的硬顎（上顎骨與牙齒所在的部位）。這一發現讓研究人員推測，日常的咀嚼、說話和吞嚥等活動，可能本身就具有刺激大腦排毒通道的效果。張家銘指出，這意味著我們天生的生活節奏中，已經包含了「清腦」的動作，只是我們從未意識到這一點。這也解釋了為什麼保持活躍的社交生活和良好的飲食習慣對大腦健康如此重要。

溫柔力量的革命：簡單護理帶來深遠影響

腦霧、認知退化、注意力不集中，甚至頭部受傷後的腦水腫，許多問題都與腦脊髓液排出功能有關。張家銘表示，這項研究告訴我們，不僅藥物或手術能幫助改善這些問題，一些有技巧的輕柔按摩也可能打開「卡住」的排毒通道。

「我們常以為有效的醫療一定是侵入性的，但這項研究提醒我們，溫柔的力量有時反而能產生最深層的影響」張家銘說。他建議，日常生活中可以嘗試在洗臉時多花一些時間，沿著鼻翼、臉頰、下巴向下撫過頸部，這樣簡單的動作可能就是一種有效的「清腦保養」。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

