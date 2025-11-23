權威期刊證實「按摩臉部」幫大腦排毒！預防失智、巴金森氏症 高齡也有效
大腦如同自然河道，需要定期疏通才能保持清澈。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多患者抱怨記憶力減退、反應遲緩，卻找不出明確原因。最新研究顯示，這可能與腦內代謝廢物無法有效排出有關。令人驚喜的是，科學家們發現了一種簡單且無創的方法，透過輕柔按摩臉部和頸部，就能顯著增加大腦廢物清除效率，為認知健康提供新的保健策略。
腦霧背後的隱藏原因：大腦廢物清除系統阻塞
張家銘表示，在門診中常見患者抱怨「腦袋不清楚」、「記憶力減退」或「反應遲緩」的問題，但這些患者通常沒有發燒、感冒等明顯症狀，睡眠質量也不算太差。許多人將這種狀態歸咎於年齡增長或壓力過大，然而最新研究顯示，背後可能有一個被忽略的關鍵因素：大腦內的代謝廢物無法有效清除。
張家銘解釋，大腦每天都會產生大量代謝廢物，包括β類澱粉蛋白和tau蛋白等物質。如果這些廢物無法被及時清除，就會在腦內累積，長期下來可能導致阿茲海默症或巴金森氏症等神經退化性疾病。而負責清除這些廢物的主要系統就是腦脊髓液循環系統，但隨著年齡增長，這套「清道夫系統」的功能會逐漸下降。
看更多：這食物每周吃1次失智風險少47％！8大養腦食物 對抗健忘、防大腦老化
驚人發現：臉部與頸部隱藏著大腦排毒通道
2025年發表在《Nature》期刊的突破性研究揭示了一個令人驚訝的發現。韓國與美國的研究團隊發現，腦脊髓液可以通過臉部與頸部的表層淋巴管排出體外，而這條排毒通道在過去一直被忽視。研究人員使用螢光示蹤劑追蹤腦脊髓液的流向，發現它會從腦底部的淋巴管開始，經過眼眶、鼻腔和硬顎的淋巴網絡，最後到達下巴與頸部之間的淺層頸部淋巴管，進入下頷下的淋巴結。
更令人振奮的是，研究團隊發現這條排毒通道可以通過簡單的外部刺激被激活。張家銘表示，這意味著我們無需藉助侵入性手術或藥物治療，就能改善大腦的廢物清除效率。
輕柔按摩：提升大腦排毒效率的簡單方法
研究團隊設計了一種精確控制力度的按摩裝置，模擬日常生活中的臉部撫摸、刮鬍子或塗抹保養品等動作。實驗結果顯示，僅需低強度按摩臉頰與頸部5分鐘，腦脊髓液的排出量就能增加兩倍以上。如果將按摩時間延長至20分鐘，效果會更加顯著。張家銘強調，這種方法完全不需要開刀、打針或服藥，是一種真正溫和且容易執行的「腦排毒運動」。這項發現對於那些尋求非藥物方式改善認知功能的人來說，無疑是一個好消息。
年齡不是障礙：老年也能恢復大腦清潔功能
研究中最令人鼓舞的發現是，即使在高齡老鼠身上，這種輕柔按摩的方法也能有效改善腦脊髓液的排出功能。研究使用的老鼠已達90周齡，相當於人類80、90歲的高齡，但通過皮膚刺激，它們的腦脊髓液排出功能幾乎完全恢復，接近年輕時的水平。張家銘表示，這項發現推翻了「老了腦袋就一定要退化」的傳統觀念。只要採用正確的方法，即使在高齡階段，大腦的循環系統也有可能得到改善。這為預防和改善年齡相關的認知下降提供了新的希望。
日常活動中的隱藏福利：咀嚼與說話也在幫助腦部排毒
研究還發現，腦脊髓液的淋巴通道包含了我們的硬顎（上顎骨與牙齒所在的部位）。這一發現讓研究人員推測，日常的咀嚼、說話和吞嚥等活動，可能本身就具有刺激大腦排毒通道的效果。張家銘指出，這意味著我們天生的生活節奏中，已經包含了「清腦」的動作，只是我們從未意識到這一點。這也解釋了為什麼保持活躍的社交生活和良好的飲食習慣對大腦健康如此重要。
溫柔力量的革命：簡單護理帶來深遠影響
腦霧、認知退化、注意力不集中，甚至頭部受傷後的腦水腫，許多問題都與腦脊髓液排出功能有關。張家銘表示，這項研究告訴我們，不僅藥物或手術能幫助改善這些問題，一些有技巧的輕柔按摩也可能打開「卡住」的排毒通道。
「我們常以為有效的醫療一定是侵入性的，但這項研究提醒我們，溫柔的力量有時反而能產生最深層的影響」張家銘說。他建議，日常生活中可以嘗試在洗臉時多花一些時間，沿著鼻翼、臉頰、下巴向下撫過頸部，這樣簡單的動作可能就是一種有效的「清腦保養」。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
更多健康2.0報導
梁云菲輕生未遂全靠朋友！如何成為救命稻草？ 學會「這幾招」成拯救高手
黃品源22歲正妹女兒出事了！腎臟感染女性要小心 2大警訊不可輕忽
一管血揪出腎病、冠心病！國衛院找到預測新指標
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
吸完毒上班！通緝犯赴榮總裝修 騎車不穩遭警尾隨逮獲
台北市1名34歲林姓工人，21日騎車前往榮民總醫院上工，卻因行車極為不穩，引起警員注意並尾隨在後，直到他停車時才上前盤查，警員見林男眼神空洞，遂要求他接受毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警方依法開立罰單，並移置保管車輛及吊扣駕照；警方清查後發現，林男還是個通緝犯，遂將他解送地檢署歸案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警車跨區接力開道護送 成功完成腦死器捐任務成就生命大愛
記者林坤瑋／宜蘭報導 一名三十多歲男子於十一月十九日因意外導致腦出血，送至陽明交明大…中華日報 ・ 11 小時前
公私協力護健康 台中市與扶輪社攜手共同推動肺癌篩檢、反毒與反詐
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府衛生局今（22）日響應國際扶輪3461地區扶輪日於台中市 […]觀傳媒 ・ 1 天前
機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕
嘉義市警方打擊毒駕展現成果，新南派出所警網昨（21日）晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車轉彎未打方向燈，立即予以攔查，員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑有施用毒品情形，經劉男同意後，施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應，也是嘉市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。自由時報 ・ 1 天前
粿粿婚變案傳「轉私下協商」 爆范姜整天打電動壓垮家庭
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐近期爆出3年婚變，王子（邱勝翊）承認和粿粿「超出朋友界線」，但賠償金額談不攏。今(22日)週刊報導，事件的3位主角最近對此事態度改為低調，據知粿粿和范姜離婚案，目前確認會「轉私下協商」，而粿粿和范姜結婚之初感情還不錯，傳聞壓垮婚姻的最後一根稻草是男方整天打電動，讓粿粿忍不下去。中時新聞網 ・ 1 天前
腦死男大愛捐器官急送台北 分秒必爭!國5假日塞爆 警車全程開道護送
宜蘭30多歲男子日前因意外導致腦出血，送至陽明交通大學附設醫院救治後仍不幸腦死，家屬同意捐出男子器官給需要者延續生命。但...聯合新聞網 ・ 11 小時前
粿粿同母異父哥揚言幫告酸民 律師問：對你妹名譽加分還縱火？
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐最近爆出婚變風波，女方承認和王子（邱勝翊）過從甚密，形象大失，還引來許多酸民諷刺。昨(22日)週刊報導，和粿粿同母異父的哥哥、前男團「太極」隊長韓秉融財力雄厚，表示要力挺妹妹告酸民，巴毛律師見此回應要謹慎，「這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」中時新聞網 ・ 1 天前
咳嗽呼吸喘 不菸婦早揪肺癌
記者陳金龍∕台中報導 台中一名生活規律的吳姓婦人近日因咳嗽及活動時呼吸喘促，就醫確診…中華日報 ・ 1 天前
吃飽就不舒服？營養師推「低腹敏飲食」三餐下來不脹氣
有時吃飽後脹氣，讓人相當不舒服，營養師李婉萍發文分享，脹氣的原因可能是吃得快、吃太多，或是吃進容易「產氣」的食物像是豆製品，要避免產氣方面的問題，可考慮低FODMAP（低腹敏）飲食，挑選不容易發酵或產氣的食材吃，雞蛋、燕麥、番茄、豆芽等，也舉出以這些食材構築成的「一日不脹氣菜單」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本女星乳房全切後竟然還復發！醫示警：零期也不能輕忽
日本女星藤原宏美八年前被診斷出零期乳癌，雖然進行左乳房全摘手術，術後一年復發，所幸經過再次手術與放射線治療後，如今已度過七年。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘提醒，單側乳癌患者另一側罹癌風險是一般人的六至八倍。中天新聞網 ・ 20 小時前
當蜂蜜碰上肉桂 強強聯手治百病？專家：不能取代治療 注意用量
在醫藥發達的今天，天然療法仍受到青睞，最近Line又在瘋傳一則訊息，大加讚揚蜂蜜和肉桂的結合，可以緩解很多症狀，包括高血壓、感冒、膀胱炎、降膽固醇等等，幾乎變成了「什麼都有用」的神藥。專家表示，蜂蜜和健康2.0 ・ 1 天前
葉黃素有效？美國AREDS2臨床實驗解析
介紹 AREDS 系列研究及配方，幫助高風險患者延緩黃斑病變短新聞SHOTNEWS ・ 22 小時前
人工關節可能越換越糟？醫：掌握術前2關鍵 降低翻修機率
77歲林先生，去年因退化性關節炎接受人工膝關節手術，但術後卻出現膝蓋歪斜、反覆積水、行走困難等症狀，生活大受影響。後來他轉至台中慈濟醫院，接受關節中心骨科趙子鎔醫師診治，經電腦斷層精密評估，發現原手術關節角度偏差，導致軸線錯位。醫療團隊為他進行「人工關節翻修再置換」手術，重新校正角度與受力方向。術後第二天林先生就能下床走路，一個月後已能獨立回診，突顯接受人工膝關節手術患者，術前精準評估與手術規劃，才是避免治療失敗的關鍵。換人工膝關節非萬能 近1成患者術後仍不滿意趙子鎔醫師指出，對罹患膝蓋退化性關節炎的患者來說，人工膝關節置換並非一勞永逸，國內外統計發現，約有一至兩成病人，對治療結果不滿意，其中還有約1%至5%的病人，因角度偏差、骨質問題或受力不均，面臨得再次翻修手術的困境。像林先生這個案例，就正好是因人工關節未與身體重心軸垂直，才會造成術後步態歪斜、反覆發炎。術前評估＋精準導航 人工關節手術成功關鍵趙子鎔醫師強調，人工關節置換並非越快開刀越好， 為了避免「換關節比沒換更糟糕」的窘境發生，術前評估與精準規劃才是治療成功關鍵。他表示，現代關節手術已能利用電腦導航輔助，可在術前模擬骨骼角度與常春月刊 ・ 1 天前
宜蘭青年腦死遺愛人間 警國5開道急送2器官北上助4人重生
即時中心／徐子為報導宜蘭縣1名30多歲男子本月19日發生意外導致腦出血，送到陽明交通大學附設醫院救治後仍呈現腦死狀態，家屬同意捐出2顆腎臟、心臟、肝臟，嘉惠4名病患，腎臟留在宜蘭，心臟及肝臟送台北。但由於今（23）天正值周日，國5雪隧車流量相當大，下午經由宜蘭警車與國道紅斑車一路開道，與時間賽跑搶命送達移植醫院，完成捐贈者遺愛人間心願，成就生命大愛。民視 ・ 11 小時前
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走EBC東森新聞 ・ 1 天前
宜蘭男腦死家屬大愛器捐 警開道北送心肝移植
（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣30餘歲男子19日因意外導致腦出血，送至陽明交大附醫救治後仍不幸腦死，家屬秉持大愛精神捐出男子的2顆腎臟、心臟與肝臟，今天在警方開道下，將心臟與肝臟送至台北移植。中央社 ・ 9 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬
王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，...聯合新聞網 ・ 1 天前
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。中央社 ・ 23 小時前