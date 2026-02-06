權宜之計 中市：營建土方最多暫放9個月

中央土方清運新制上路卻缺乏配套，引爆「土方之亂」，台中市衝擊尤深，建築工地面臨停工風險。台中市政府昨公告營建剩餘土石方異地暫置規定，施工期間可彈性暫置土方，地下室工程完工後九個月內須清除。

台中市都發局指出，為因應建築工程土石方去化困境，並緩解土資場壓力，即日起開放業者在施工期間於市內異地暫置土方。都發局長李正偉說，這項措施是制度未完備前的過渡作法，兼顧工程彈性、施工安全與管理秩序，建立制度化、可追溯的暫置機制。

都發局說明，建築工程若因基地空間不足，無法暫置挖出的土方，可在台中市轄內選擇適當地點設置臨時暫置區，分為兩類，一是其他建築工程基地，二是未具建築許可的空地，後者須符合都市計畫法及非都市土地使用管制相關規定。

異地暫置前，業者須先取得土地所有權人同意，並將暫置地點納入或修正施工計畫及餘土處理計畫，報請都發局備查。暫置區視為原施工基地的延伸，納入施工管理範圍，同一地點僅能供單一工程使用，以確保土方來源明確。

為確保公共安全與施工透明，業者須在暫置地點設置明顯標示，載明土方來源與工程基本資料，同時設置圍籬、維持邊坡穩定，並落實防塵等措施，降低對周邊環境影響。

都發局規定，建築工程完成地下室頂板勘驗後，業者須在九個月內清除暫置的剩餘土方，並向都發局報備；若有特殊工法或其他必要情形，經核准可適度延長。

大台中不動產商業同業公會前理事長王至亮指出，近期不少工地仍在開挖地下室，因土方無法外運被迫停工，若遇豪雨或地震，恐衍生坍方等公共安全風險，新規定有助工地收尾，也讓公共工程及水公司等管線單位搶修得以進行。不過，異地暫置僅是權宜之計，問題仍在中部缺乏最終處置場，呼籲中央補齊配套，才能解決土方去化困境。

