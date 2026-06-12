娛樂中心／綜合報導

2026世界盃足球賽熱度持續升溫，韓國隊今（12日）上午迎戰捷克隊，最終以2比1拿下勝利，賽後話題迅速延燒。除了場上戰況引發關注外，場邊應援陣容同樣成為焦點之一。被譽為「水彈女王」的權恩妃本次受邀加入「2026 FIFA Coca-Cola Away Supporters」應援代表團，日前現身仁川國際機場，啟程飛往墨西哥為南韓國家隊助陣。當天權恩妃以緊身短版上衣搭配俐落造型亮相，因為服裝相當貼合惹火曲線，展現出性感與時尚感，也因此掀起網路熱議，相關畫面在社群平台迅速擴散，成為賽事外另一個討論焦點。

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權恩妃

權恩妃以緊身短版上衣造型亮相，因為服裝相當貼合惹火曲線引發討論。（圖／翻攝自Threads）





權恩妃當天以紅白配色短版運動上衣搭配淺色牛仔長褲現身機場，整體造型簡潔卻極具存在感，出場瞬間便吸引眾人目光。胸前印有「Coca-Cola」字樣的聯名上衣採貼身剪裁設計，進一步強調身形比例與線條感，加上她一貫的自信氣場，使整體畫面張力十足，相關影像曝光後也持續在網路上被轉傳討論，甚至有網友將她的機場美照動圖分享到PTT表特板，大家紛紛留言驚呼：「這身材真是太誇張了」、「這個身材會不會太好啊」、「這個動圖怎麼看不完？權姐身材好扯」、「水炸彈的神，沒有之一」。

權恩妃

權恩妃以紅色球衣搭配牛仔短裙登場，並特別手持南韓國旗入鏡，為國家隊注入滿滿應援氣勢。（圖／翻攝自「silver_rain.__」IG）





此次權恩妃以可口可樂應援團成員身分現身球場，與aespa的Karina、Winter，以及主持人全炫茂、梁世燦等人一同穿上品牌聯名上衣，坐鎮觀眾席為韓國隊加油。整體造型充滿青春氣息，也讓看台氛圍宛如大型品牌活動現場。賽後權恩妃也在社群平台分享觀賽花絮，她以紅色球衣搭配牛仔短裙登場，肩背裝有可口可樂北極熊玩偶的透明包款，風格俏皮又帶點甜美感。她還特別手持南韓國旗入鏡，為國家隊注入滿滿應援氣勢。相關照片曝光後迅速累積大量按讚與轉發，留言區也被粉絲灌爆，不少人直呼她氣場驚人，甚至笑稱「人在場邊就像自帶勝利buff」，討論熱度持續延燒。





原文出處：全場被晃暈！「水彈女王」權恩妃上衣緊到快炸開 震撼機場畫面瘋傳

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