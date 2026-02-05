權恩妃慘遭二度灼傷！「全臉紅腫」慘況曝光

娛樂中心／張予柔報導



南韓超人氣Solo女歌手權恩妃，曾任限定團體「IZ*ONE」的隊長，以鄰家溫暖的傻大姐性格、不科學的身材，吸引超過286萬名粉絲追蹤，憑藉舞台魅力破表的性感撩人形象，被外界送上「水彈女神」的稱號。沒想到近日她卻自曝，在挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山後，臉部竟出現嚴重灼傷狀況，近況曝光讓不少粉絲心疼。









權恩妃挑戰吉力馬札羅山後臉部二度灼傷，鼻頭與嘴唇紅腫脫皮，。（圖／翻攝自IG＠silver_rain.__）權恩妃在IG上分享多張傷勢照片，只見她的鼻頭與嘴唇周圍出現明顯紅腫、脫皮情形。她坦言，「這看起來像皮膚科的範例照，但其實是我的臉」，並透露在成功登頂吉力馬札羅山後，鼻子與嘴唇都遭受到二度灼傷。為避免傷勢進一步惡化，她在受傷期間每天不斷塗抹藥膏，但治療過程仍出現臉部發黑、長斑及持續紅腫的狀況。

權恩妃挑戰高海拔登山受灼傷，經皮膚科治療已好轉，她曬出自拍報平安，還幽默喊道「我的鼻子回來了」。（圖／翻攝自IG＠silver_rain.__）

在專業皮膚科醫師的持續追蹤與治療下，狀況已逐漸穩定好轉，她也曬出恢復後的自拍照向粉絲報平安，幽默表示「我的鼻子回來了」。至於登山為何會造成灼傷，主因在於高海拔地區紫外線強烈，加上空氣稀薄、遮蔽物少，皮膚長時間直接曝曬在陽光下，容易承受過量紫外線刺激，進而引發發炎反應。輕則泛紅、腫脹，嚴重可能曬傷，甚至導致眼睛刺痛畏光。

權恩妃憑藉舞台魅力破表的性感撩人形象，被外界送上「水彈女神」的稱號。（圖／翻攝自IG＠silver_rain.__）

權恩妃擁有姣好的絕世臉蛋與超犯規的絕頂身材。（圖／翻攝自IG＠silver_rain.__）









