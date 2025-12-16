權恩妃空降高雄！「2026雄嗨趴」跨年17組卡司嗨翻時代大道 6900發煙火迎新年

▲配合跨年活動人潮疏運，捷運及輕軌將延長營運，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車協助疏運，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】年末高雄活動精彩登場！「2026雄嗨趴」跨年晚會正式啟動倒數，將於12月31日19時在時代大道登場，集結17組演出團體、卡司陣容堅強，並獨家邀請海外卡司、韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）獻唱，跨年倒數時刻也將施放6,900發、長達240秒的璀璨花火迎接新年，陪伴市民朋友迎向2026年。

配合跨年活動人潮疏運，捷運及輕軌將延長營運，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車協助疏運，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。

▲「2026雄嗨趴」跨年晚會啟動倒數，17組國內外演出團體、卡司陣容堅強，重磅邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI獨家獻唱，更以6,900發、240秒的絢爛花火迎接新年，以滿滿誠意陪伴市民朋友跨年。

即將邁入2026年，今（16）日市政會議由市長陳其邁主持，會中安排「2026跨年晚會暨交通疏導」專案報告。陳其邁指示由副市長李懷仁督導，責請交通局、警察局等相關單位，針對跨年活動當天的人流動線、交通疏導與場域安全加強引導與管制，確保活動進行順利，讓市民朋友安心跨年、平安返家。

跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施三階段交通管制，捷運與輕軌配合加密班次疏運人潮；其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自17時起配合人流管制，將不提供上下車服務。配合散場時段，捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵亦將加開列車，營運至凌晨2時30分，市府建議搭乘捷運參加跨年為最佳選擇。

2026高雄跨年晚會卡司陣容包括告五人、八三夭、滅火器、熊仔、鼓鼓 呂思緯、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲、安吉、Wing Stars等，並由陳漢典、阿本、木木擔綱主持，其中陳漢典與Lulu黃路梓茵婚後首度在跨年舞臺同臺亮相，也讓不少粉絲引頸期待。

除國內多組演出團體輪番登場，高雄跨年晚會也重磅邀請海外卡司，以健康形象走紅全球的韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）獨家獻唱，預料將為跨年夜帶來更具能量的舞臺演出，與市民朋友一同迎接嶄新的2026年。

「2026雄嗨趴」以熱情、青春、浪漫為主軸，高雄已準備好以豐富節目內容陪伴大家迎接新年。市府提醒民眾提前規劃交通與住宿，12月31日相約夢時代現場倒數，在璀璨花火下迎接幸福的新一年。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網：https://khnewyear.tw/ 查詢。

▲▼陳其邁市長主持市政會議，聽取「2026跨年晚會暨交通疏導」專案簡報，並於會前頒獎，表揚衛生福利部114年度社區發展工作金卓越社區選拔的獲獎社區。

市政會議前，陳其邁亦表揚衛生福利部114年度社區發展工作金卓越社區選拔，本市大寮區中庄社區發展協會榮獲銅質卓越獎；永安區新港社區發展協會、旗山區糖廠社區發展協會榮獲卓越獎；旗山區廣福社區發展協會、茂林區萬山社區發展協會榮獲優等獎；前鎮區興邦社區發展協會、湖內區湖庄社區發展協會榮獲甲等獎。（圖╱高市府新聞局提供）