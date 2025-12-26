權恩妃紅裝首登高雄跨年 亞灣10吋音樂花火陪市民躍向2026

高雄跨年晚會再拋驚喜彩蛋！高雄市政府公布「2026雄嗨趴」跨年活動兩大亮點，全球爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）將首度在臺灣跨年舞臺亮相，並預告以象徵喜氣的新年紅色造型登台，為粉絲送上滿滿祝福；同時，亞灣跨年花火也將首度施放最大10吋高空煙火，並結合BLACKPINK〈JUMP〉、TWICE〈ONE SPARK〉等韓流金曲節奏，打造宛如演唱會般的迎新體驗。

↑圖說：高雄市政府力邀全球爆紅的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI登上「2026雄嗨趴」開唱。（圖片來源：年代提供）

高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」以節目內容與演出設計展現高雄智慧城市與文化創意能量，除了邀請備受期待的海外卡司權恩妃，市民最關注的亞灣跨年花火，也濃縮了高雄一整年的浪漫與感動。從2023年高雄流行音樂中心點亮城市應援色開始，酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等國際級演出記憶，透過花火再次在夜空中重現，讓城市應援精神發揮到極致。

首次擔任高雄跨年演出嘉賓的權恩妃也向粉絲喊話，透露將準備多首適合新年氣氛、能與大家盡情同樂的歌曲，包括深受歌迷喜愛的〈Underwater〉，並特別為高雄「RUBI」打造一身紅色喜氣造型。她也分享維持狀態的秘訣，表示即便行程繁忙，仍透過重訓搭配有氧與穩定的蛋白質攝取保持體態，而最重要的關鍵就是持之以恆。權恩妃感性向粉絲致謝，期盼以更好的舞臺與音樂回饋支持，並祝福大家新的一年幸福又健康。

↑圖說：權恩妃KWON EUNBI透露特別準備紅色造型，希望粉絲能感受到濃濃的跨年期待感。（圖片來源：年代提供）

備受矚目的亞灣跨年花火，今年將首度施放最大10吋高空煙火，在時代大道周邊抬頭即可欣賞。市府公布推薦觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，另有時代公園及前鎮之星等替代地點。為確保安全與花火作業順利，12月30日凌晨0點起，成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西範圍將進行人車管制，花火施放期間也請民眾勿靠近管制區域。

↑圖說：2026高雄跨年花火以幾何線條構築光之網絡，在夜空中綻放出高雄智慧城市的軟實力。（圖片來源：年代提供）

2026亞灣跨年花火將以繁星般光點揭開序幕，透過幾何線條煙火構築「高雄─智慧之城」的光之網絡，象徵城市產業動能與創新軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，串聯「光」的語言與共同記憶，陪伴市民在高雄的光芒中大步邁向2026年。

市府表示，「2026雄嗨趴」將以跨語言、跨曲風的音樂能量，結合璀璨花火，邀請全國民眾齊聚高雄，迎接最暖心、最難忘的跨年夜。更多活動資訊可至官方網站查詢。

