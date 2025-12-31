權恩妃高雄跨年細肩帶洋裝「可愛又性感」 跟全場一起互動「歐誒！」

「水彈女王」權恩妃在高雄跨年晚會演出。翻攝壹電視NEXT TV YouTube

「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會今晚邀請到南韓女神權恩妃（권은비）火熱開唱。她身穿細肩帶紅、綠格子相間的短洋裝，搭配一雙黑色長靴，造型顯得可愛又俏皮，一出場就成為全場焦點。

權恩妃化身應援隊長與全場「歐誒」互動

表演完第一首歌後，權恩妃熱情地與觀眾打招呼：「謝謝請我來雄嗨趴，大家玩得開心嗎？尖叫聲～」聽到台下熱烈的尖叫，她滿意地表示：「很好，剛剛我帶來出道曲〈Door〉，下一首歌可以一起玩，要跟我一起玩嗎？」接著她主動發起互動，大喊：「我先喔，歐誒！歐誒！歐誒！」台下數萬名觀眾也同步大聲回應：「歐誒！」展現驚人的互動默契，隨後她帶來充滿節奏感的〈Beautiful Night〉。

萬人點亮手機燈打造「天堂」美景

權恩妃在台上也特別感謝到場支持的粉絲，感性說道：「我們 RUBI（粉絲名）也來了很多人呢，非常感謝。」在演唱完新歌〈Hello Stranger〉後，她看著逐漸變暗的天色，溫柔地請求現場觀眾：「下一首歌是〈Like Heaven〉，因為已經晚上了，大家可以把手機燈打開嗎？大家一起開的話，應該會很漂亮。」看著時代大道瞬間變成一片燈海，她開心地大讚：「很棒！」

台、韓、中三聲道拜年 台灣牛軋餅乾也沒漏掉

在演唱最後一首經典曲目〈Underwater〉前，權恩妃向觀眾道別：「今天來到跨年活動很開心，也請大家多多支持我，大家 2026 年也要健康快樂唷！」並特地用中文說出「新年快樂」。

在受訪環節，權恩妃先用韓文打招呼，接著用中文介紹：「我是恩妃。」主持人陳漢典開玩笑說自己懂韓文，卻脫口而出：「請給我一份辣炒年糕。」權恩妃則機靈地用中文回：「小籠包。」讓阿本笑說這兩人竟然也能溝通。權恩妃分享，以往跨年多是與家人度過，今年能來到高雄和這麼多人一起跨年非常開心，並當場學了中文「家人」以及台語的「新年快樂」、「吃飽沒」，發音極其標準。

被問到高雄美食時，權恩妃表示已經品嚐了鼎泰豐、小籠包、珍珠奶茶和牛軋餅乾。活動最後，她在阿本的指導下，對著台下甜喊：「RUBI，我愛你。」在主持人的不捨陪伴下，為這段精彩的演出畫下句點。



