權恩妃「衣服太緊快炸開」！現蹤機場畫面瘋傳：可看一整天

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權恩妃現蹤機場時，一套緊身短版上衣，再度造成網友暴動狂盯。（圖／IG@kwoneunbi）

譽有南韓「水彈女王」美名的女星權恩妃，憑藉超強自律維持驚人又性感的好體態，每次出現都造成粉絲歌迷暴動。隨著 2026 美加墨世界盃足球賽即將火熱開踢，權恩妃於日前突然現蹤仁川國際機場，準備飛往墨西哥為南韓國家隊加油應援，而她的一套緊身機場穿搭，再度成為全場焦點。

「可口可樂」緊身上衣意外成亮點 傲人上圍藏不住

權恩妃現身機場時，宛如踏上時尚伸展台，一襲紅白配色的緊身短版運動 T 恤，搭配淺藍色牛仔褲，造型簡單卻極具視覺衝擊力。而這件胸口印有「Coca-Cola」字樣的 adidas 聯名上衣，不僅完美襯托出她身高 160 公分、體重 44 公斤的纖細曲線，更讓她引以為傲曲線一覽無遺，引發網路上瘋狂熱議。

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照片曝光後，也迅速被貼到PTT表特板造成轟動，「衣服要壞了」、「權姐金價nice body」、「這身材真是太誇張了」、「動圖我可以看一整天」、「可口可樂爽翻」、「叫恩妃的都香」、「靠一張gif 就能熱度起來真猛」。

權恩妃之所以能長年維持完美體態，全靠驚人的意志力。據悉，她在管理期間會嚴格控制熱量，以優格及鵪鶉蛋等高蛋白食物為主食，並透過高強度的舞蹈訓練來消耗熱量。她曾大方表示：「這是媽媽生給我的身體，有什麼好責怪的？」展現出對自己體態的十足自信。

aespa為2026世界盃應援！Lisa 也將登台演出

此次遠征墨西哥的應援團陣容相當堅強，除了權恩妃外，人氣女團 aespa 成員 Karina 與 Winter 也一同現身。在機場大方對鏡頭擺出加油姿勢的她們，展現了十足的活力。有趣的是，Karina 在合照時一度露出緊繃的「皺眉」表情引發粉絲關心，隨後她也在 IG 親自解釋，原來是因為當天皮膚敏感，為了遮掩狀態才無奈皺眉，反差萌的舉動瞬間圈粉。

今年的世界盃不僅球賽吸睛，開幕式更是眾星雲集。除了權恩妃與 aespa 前往現場應援外，BLACKPINK 成員 Lisa 也受邀擔任演出嘉賓，成為史上首位在世界盃開幕式演出的 K-POP 女性 Solo 歌手，將與巴西天后 Anitta 等人共同獻唱主題曲。

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