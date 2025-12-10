「權民 Talk Show」破萬人參與！以多元視角開啟權證投資新觀點

▲「權民 Talk Show」校園講座大合照。(圖/中華民國證券商業同業公會提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

近年來，Z世代投入理財的比例大幅提升，投資成為年輕人間的熱門話題之一，除了股票、ETF等熱門項目以外，不同類型的衍生性金融商品也是許多大學生關注的課題。

中華民國證券商業同業公會長期致力於推廣權證教育，於 11/19、11/20 連續兩日在逢甲大學與國立東海大學舉辦「權民 Talk Show」校園講座，兩場共吸引約 400 位學生到場參與。活動也同步進行線上直播，讓無法前來的同學能一起學習，線上觀看人次更突破上萬，讓更多年輕族群能以輕鬆的方式接觸投資知識，進一步提升對權證市場的了解。

▲講座邀請知名財經專家，財女珍妮及四位不同券商的講師。(圖/中華民國證券商業同業公會提供)

兩場講座特別邀請知名財經專家¬—財女珍妮，以及四位來自不同券商的講師，從「投資入門與市場趨勢」、「權證基礎認識」、「實戰案例與模擬交易教學」三大主題，層層引導學生瞭解權證工具的特性與操作。同時，也邀請到黃豪平、喜劇演員德礎擔任主持人，為活動注入更多觀點與趣味，讓投資議題變得比想像中更易懂、更貼近生活！

權證投資隨時都能開始練習，即使錯過講座，也可以透過模擬交易平台持續在線上學習。「權證贏家」提供 20 萬元模擬金、同步實際市場行情，讓新手也能毫無負擔模擬操作。12月起更有學生限定的專屬好康活動「權校大集合」，完成指定任務，就有機會抽 Line Points、星巴克飲料券、千元禮券，甚至還有機會把iPad Air及PS5 等大獎帶回家，想練習投資的同學千萬不要錯過。

▲權證贏家畫面。(圖/中華民國證券商業同業公會提供)

而若是對實際參與權證投資有興趣，現在正是最佳時機，「權民獲利王」活動熱烈進行中，即日起至明年1月底，只要投入 1,000 元買入任一券商發行的權證，即可獲得抽獎資格。每月中獎名額高達 175 位，獎項包括超實用的Dyson 吹風機、Sony 無線降噪耳機、商品禮券，還有萬元現金及黃金等大獎，總價值超過 180 萬元，豐富獎項等你拿，權民獲利王等你當！

【權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。】