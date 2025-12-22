權王助攻！台股收盤飆漲453點重回兩萬八 台積電漲至1465元

台股週一收盤大漲453.29點，以28149.64點作收。廖瑞祥攝



美股上週五收紅，AI概念股強勢反彈。台股今日（12/22）開高走高，早盤以27986點開出，在台積電等主要權值股帶動下，盤中最高漲逾400點至28168點。午盤、尾盤維持漲勢，收盤大漲453.29點，以28149.64點作收，漲幅1.64%，同步收復10日線，且站上所有均線，重回2萬8千點大關。

道瓊工業指數19日上漲183.04點，收在48134.89點，漲幅0.38%。標準普爾500指數上揚59.74點，以6834.50點作收，漲幅0.88%。那斯達克指數勁揚301.26點，收在23307.62點，漲幅1.31%。費城半導體指數大漲204.23點，以7067.863點作收，漲幅2.98%。

廣告 廣告

台積電ADR上週五上揚1.5%。權王台積電開盤跳空漲至1465元，早盤最高勁揚40元至1470元。盤中漲勢收斂，股價最低來到1455元。尾盤多方大舉進場，最後一盤湧入4,223張買單；收盤時漲了35元，以1465元作收，漲幅2.45%，一舉收復5日線、10日線、月線、季線，仍進入第8日貼息。單日成交張數2萬2,596張，公司市值來到37.99兆元。

主要權值股漲跌互見，台達電飆漲42元，以953元作收，漲幅4.61%逼近半根。鴻海、日月光投控、國泰金、中信金、兆豐金皆漲逾1%，富邦金、廣達、聯電同步小漲；但聯發科、中華電、緯穎小幅收黑。

記憶體、矽光子、PCB、無人機等族群股價皆狂飆。力積電、全新、廣運高掛漲停板，旺宏漲近半根，南亞科漲逾3%，華邦電、鈺創漲逾2%，群聯漲逾半根。

今日總成交值達4930.5億元，成交張數892萬張。委買張數2348萬張，委賣張數1306萬張。

更多太報報導

台股早盤飆漲逾400點重回兩萬八 台積電最高漲至1470元

【下一代造山者在哪】魏哲家喊「最怕台灣人才不夠！」半導體最需要這種人才

台積電積極推動「E187」資安標準 資深處長屠震：它是台灣人智慧結晶