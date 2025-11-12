權王尾盤遭下殺 台股收盤漲162點收復月線！台積電收1475元
美股主要指數週二漲跌互見，台積電ADR收跌1.39%。台股今日（11/12）開高走高，開盤不久即漲百點，盤中漲勢逐步擴大，指數最高漲近300點至28071點，眼看就要重登2萬8千點大關。可惜台積電、台達電、聯發科尾盤遭下殺；台股收盤漲了162.14點，以27947.09點作收，漲幅0.58%，收復月線，但仍在10日線之下。
台積電昨宣布將第三季股利調高至6元，股民歡騰。今早開盤小漲5元，以1470元開出，最低小跌5元至1460元，11:00過後，股價漲勢擴大，最高漲20元至1485元。不過，最後一盤湧進6271張賣單，導致漲勢急縮。收盤漲了10元，以1475元作收，漲幅0.68%，仍未收復10日線、月線。單日成交張數達2萬3606張。
主要權值股漲跌互見，鴻海漲了1.83%，以251元作收。聯發科、富邦金、國泰金皆小漲，股價各自收在1245元、91.7元、64.9元。緯穎則是漲多回挫，收盤跌了3.39%，以4560元作收。廣達跌逾1%，收在288元。台達電、日月光投控、中信金亦小挫，中華電維持平盤價132元。
觀察各上市類股走勢，今日電傳金齊漲，傳產股如玻璃、塑膠2指數各漲了9%、6.29%，表現突出，油燃股亦漲逾4%，電纜股漲逾2%，其餘傳產股同步收紅。電子股僅電腦週邊族群收跌1.63%，其餘皆漲，電通、光電、其電3指數皆漲逾1%，半導體、網通、電零、資服指數小幅收紅。金融股收盤微升0.07%。
