權王衝鋒！台股收盤勁揚668點突破3萬3 刷史高 台積電飆出1880元新天價

台股週二收盤飆漲668.35點，以33072.97點作收，同步創下盤中、收盤新高。廖瑞祥攝



美股收漲，費半揚升逾1%，台積電ADR上漲1.86%，以355.41美元創收盤史高。日股盤中再度飆漲逾千點，以57960點續締新猷。台股今日（2/10）開高走高！在台積電強勢帶領下，加權指數開盤不久即狂漲逾600點，最高漲至33047.38點，首度突破3萬3千點關卡。尾盤漲勢又起，加權指數終場飆漲668.35點，以33072.97點作收，同步創下盤中、收盤新高，單日漲幅2.06%。

台積電ADR昨以359.6美元、355.41美元雙創盤中、收盤史高，點燃市場多頭氣氛。台積電今早跳空漲至1845元，早盤最高狂飆60元至1875元。尾盤漲勢又起，最後一盤湧入6,541張買單，收盤勁揚65元，以1880元作收，續創新天價，漲幅3.58%。單日成交張數4萬1,682張；公司市值同步漲至48.75兆元。

廣告 廣告

主要權值股漲多跌少，日月光投控收盤漲逾半根，以344元作收，創收盤史高。智邦漲逾6.5%，收在1390元。鴻海漲逾1%，股價收在221元。聯發科、富邦金、國泰金、廣達、中華電、緯穎皆小漲；僅中信金、南亞科收跌。

記憶體族群昨漲今跌，群聯、宇瞻跌逾半根，威剛、創見、廣穎、十銓、華東跌逾4%；華邦電、鈺創、品安跌逾3%；南亞科、至上、福懋科小挫；僅力積電、旺宏逆勢收漲。

今日總成交值達6565.1億元，成交張數845萬張。委買張數2176萬張，委賣張數1221萬張。

更多太報報導

鈺創盧超群肯定台積電3奈米赴日！ 直言搞「Taiwan+1」賺不到錢

積情再現！台股早盤飆漲逾600點突破3萬3刷史高 台積電噴至1875元創天價

台積電扛多頭大旗！台股收盤飆漲621點收復3萬2 多檔記憶體股亮燈漲停