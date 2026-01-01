權珉娥元旦驚傳輕生獲救 突發文「對不起我毀了AOA」

32歲韓國女星權珉娥（권민아）過去是女團AOA成員，2019年她離開團體，曾透露自己狀況不佳、失眠、有憂鬱症，甚至自曝過去遭成員霸凌。今(1日)元旦一早，傳出她在社群網站突然留下自責文字並宣布要離開，讓粉絲相當擔心，兩小時她又發文表示自己已經獲救，後來又全數刪除了上述文字。

據韓媒報導，權珉娥稍早發文寫下：「再見，對不起」，並自稱某段時間狀態不正常，所以分享了一些可怕的影音嚇大家，讓眾人感到厭煩，「大家都在議論我，說我毀了團體（AOA）」，「我衷心感謝所有愛我、關心我、待我如人的人。同時，我也很抱歉」。

廣告 廣告

提到AOA，權珉娥仍表示很冤枉，「大家說是我毀了AOA，是，我忍了10年，為什麼不繼續忍下去呢？或者我也應該打他們、罵他們，我恨透了這種不公不義的態度」，她也表示不解為何無法反擊，「鼓起勇氣爆料，我卻把自己毀了」，還預告會消失在大眾面前，讓網友非常錯愕，連忙留言安慰，甚至開始找人。

兩個小時後，權珉娥再度發文，說自己剛剛視線模糊、失去意識，「突然聽到有聲音搖我的聲音」，才讓他清醒，但她似乎沒打算放棄，說「還是會守約消失」。權珉娥2012年以AOA成員身分出道，2019年宣布退團，2020年她投下震撼彈，控訴曾被當時的隊長申智珉自練習生時期開始霸凌，還曬出許多自己身上的傷疤，經紀公司FNC娛樂曾一度表示會為所有風波負起責任，先前還傳出權珉娥打算重新出發，如今傳出她一度做出極端行為，引來韓網熱議。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

五月天台中唱〈勇敢〉獻北捷英雄

堂本光一報喜 傳娶戀12年佐藤惠美

NBA》字母哥復出摘29分 公鹿斷公牛5連勝