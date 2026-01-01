權珉娥輕生獲救暴走 細數遭性侵、出道被霸凌過往：恨透不公義

32歲韓國女星權珉娥（권민아）過去是女團AOA成員，2019年退團後她多次傳出有情緒問題，今(1日)元旦早上爆出她做出極端行為獲救。今下午她又連續曬出多文，配上同一張她小時候的照片，細數年輕時曾遭遇性侵，和她過去提過出道時被隊內霸凌的往事，讓人擔心她的近況。

權珉娥稍早發文寫下：「再見，對不起」，並表示知道很多人認為她毀了團體AOA，「我忍了10年，為什麼不繼續忍下去呢？或者我也應該打他們、罵他們，我恨透了這種不公不義的態度」，她傳出想不開兩小時後，她發文說自己剛剛視線模糊、失去意識，「突然聽到有聲音搖我的聲音」，才撿回一命。

廣告 廣告

今下午，權珉娥開始暴走發文，先說原生家庭重度傷害她，生父因為想要兒子，逼她生母墮胎，是母親堅持生下，她才到這世上，未料出生後目睹家庭暴力，生父多次動手打媽媽，父母離婚後，她國中又遇到性侵事件，被喜歡的男生帶到別人家，遭暴打、性侵得逞，她當時候害怕並未報警，留下終身陰影。

權珉娥說，出道後遇到隊內霸凌，家人過世時，成員強制把她關進休息室的衣櫃，不准她哭、不准她吵，隊長申智珉曾為霸凌她的事情求和，卻情緒激動拿刀，她承認自己內心生病，又被眾人厭惡，知道很多人不喜歡她，「我也想消失，其實不值得救我，結果也是大家想要的」；但她又忍不住反問為何犧牲的是她，自己根本沒有犯法。而稍早，她目前所屬的公司MODEN BERRY KOREA指出，權珉娥因為網上惡評身心俱疲崩潰，將提告保護權珉娥。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

NBA》字母哥復出摘29分 公鹿斷公牛5連勝

減排不可少 專家看好跨國合作

看好生醫前景 三顧私募近4億