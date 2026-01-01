權珉娥輕生疑「網路惡評壓垮她」 公司不忍發聲：將搜證提告

32歲前韓國AOA女團成員權珉娥（권민아）疑似不堪網路惡評輕生，獲救後，經紀公司發聲將針對惡意言倫採取法律行動。（圖／攝自IG@new.kma）

前女團AOA成員、32歲韓國女星權珉娥（권민아），自2019年退團後飽受情緒問題困擾，她元旦上午爆出輕生獲救後，下午又發文細數自己所遭受的不堪待遇，坦言自己忍了10年，「恨透了這種不公不義的態度」」。經紀公司為此稍早發聲，強調將針對網路上惡意的人身攻擊與虛假言論採取強硬法律途徑，藉此保護權珉娥不再遭受惡語騷擾。

權珉娥（권민아）1日獲救之後，她所屬的經紀公司MODEN BERRY KOREA也隨後發出聲明表示，「雖然公司與珉娥合約已經解除，但是在雙方協議之下圓滿解約，至今都維持著很好的關係，我們只是合約到期，但公司仍會代理珉娥的行程、活動等行程」。

此外，公司認為網路惡評可能是導致權珉娥做出極端行為的原因，因此表示將針對這些惡意攻擊的言論，開始搜集相關證據，並將透過法律手段應對，以維護藝人的身心健康，也希望粉絲仍繼續關心並支持權珉娥。

權珉娥元旦一早，傳出在社群網站留下自責文字並宣布要離開，讓粉絲相當擔心，兩小時她又發文表示已經獲救，並刪除上述文字。進緊接著又在下午連續曬出多文，配上她小時候的照片，細數年輕時曾遭遇性侵以及被隊內霸凌的往事，讓眾人十分憂慮她的近況。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

