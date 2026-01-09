權益自選卡拚戰2026 新通路換血神卡決鬥

2026年各信用卡權益更新，其中3家銀行「權益自選卡」優惠通路跟著換血。國泰世華CUBE卡延續「瘋大港」好康，更將「私校學費」納入回饋範圍。台新Richart卡自由選新增逾60家通路，其中LINE Pay綁卡回饋達2.3%，躍升為新「LINE Pay神卡」。玉山Unicard百大通路不變，再加碼指定國家刷卡好康，海外旅遊購物最高送6%點數。

國泰世華CUBE卡今(2026)年再度祭出「瘋大港」方案，透過拓元售票系統購買大港開唱門票、預購周邊商品，或是在Klook平台訂購相關行程、入住高雄指定旅宿，均贈3.5%小樹點；3月21日至23日直接到現場選購周邊產品，或在指定店家消費，豪送10%小樹點，相當於9折價，成為年輕人必備的「追星神卡」。

若是持卡人與其未成年子女都擁有國泰世華帳戶，選擇「童樂匯」繳學費最划算，今年起將台北美國學校、台北歐洲學校、台北市私立道明外僑學校、馬禮遜學校、康乃爾美國學校……等私校學費，全部併入「童樂匯」中，於i繳費平台刷卡繳納學雜費，即可獲得1%小樹點，能稍稍減輕家長負擔。

台新Richart信用卡「自由選」7大權益類別不變，並增加超過60個優惠通路，像是台灣的唐吉訶德、LOPIA超市，Steam、MyCard等遊戲平台，及ChatGPT、Notion、Canva等AI工具訂閱費用。更加入「LINE Pay」支付福利，綁定後選擇「Pay著刷」，掃碼結帳可獲2.3%台新Point，於Richart Life APP領券後，最高入袋5.3%好康。

玉山Unicard不僅維持百大通路贈送3%~4.5% e point，2026年首季特別加碼「環遊世界」活動，在日韓累積刷滿10萬元、20萬元、30萬元，加贈0.5%~1.5% e point。於歐盟、英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭消費累滿20萬元、30萬元、50萬元，最多加給1.5%點數，前往泰國、香港、澳門購物累計達標5萬元、10萬元、20萬元，同樣多拿1.5%，疊加既有方案最高回饋衝上6%。

2026年首季權益自選信用卡優惠內容，如下表：

