權益自選卡旅遊優惠PK 訂機票血拚哪張最強？

權益自選信用卡不僅主打國內高回饋，更加強旅遊及海外優惠。《卡優新聞網》比較國泰世華CUBE卡、台新Richart卡、玉山Unicard等3張信用卡的旅遊相關權益發現，CUBE卡航空公司、旅行社優惠通路最多。Richart卡是唯一將海外線上交易列入加碼回饋清單。Unicard則獨家提供昇恆昌、采盟免稅店福利。

國泰世華CUBE卡「趣旅行」權益涵蓋所有海外實體商店，並將20大航空公司納入範圍，包含華航、長榮、星宇等國籍航空，還有阿聯酋、酷航、捷星、日本航空、ANA全日空……等公司，加上雄獅、東南、易遊網、可樂、五福……等13家旅行社。依持卡人條件不同，分別回饋2%~3.3%小樹點。

同時，CUBE卡卡友選擇「趣旅行」，立即擁有東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、大阪環球影城、日本星野集團飯店、全球迪士尼飯店、東橫INN、Apple錢包加值SIUCA/PASMO/ICOCA交通卡等回饋。在國內入住民宿、青年旅館、連鎖飯店等也給好康，是3張權益自選信用卡中通路最多元，實用性最高。

台新Richart卡最大特色是「玩旅刷」權益，納入所有海外國家的實體、線上交易。也就是說，除了出國旅遊血拚之外，待在國內不用出國，趁著「雙11」、「雙12」跨境網購，也能獲得3.3%台新Point，同時滿足旅遊族與網購族需求。

而且台新銀行相對更聚焦國內旅行，像是專營國內航班的華信航空、立榮航空，以及義大世界、麗寶樂園、六福村、九族文化村、劍湖山世界……等遊樂園，都放在「玩旅刷」與「好饗刷」的回饋名單，適合全家人在國內吃喝玩樂趴趴走。

玉山Unicard針對17個國家提供回饋，包括日本、韓國、泰國……等，均為國人最愛前往旅行的地點。更獨家給予昇恆昌、采盟免稅店購物優惠，不僅能快意購買免稅品，還能額外獲得最高4.5%玉山e point，堪稱是「機場神卡」。

3大權益自選信用卡旅遊通路比較，如下表：

