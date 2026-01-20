權謀古裝劇《玉茗茶骨》評價如何？大結局5個關鍵劇情讓榮善寶收服「綠茶之王陸江來」｜陸劇推薦
【文 / 黑色馬可龍】侯明昊、古力娜扎主演的權謀古裝劇《玉茗茶骨》全36集如今已經在 Disney+ 上悉數播畢，在 28 集女主角「榮府」內外鬥爭結束之後，觀眾不但在第 29 集終於盼到了男女主角圓房，最後6集故事更是大翻轉、改到男主角家「國公府」宅鬥，且宅鬥的峰迴路轉程度超逼人！
《玉茗茶骨》故事描述侯明昊飾演的青年狀元陸江來上任縣令後被捲入一樁舊案，差點被害死並失憶之際，幸獲臨霽茶王傳人「榮善寶」（古力娜扎飾）搶救，待在榮的他愛上茶王榮善寶，開始與一群男子爭寵，後來終於獲得榮善寶親睞。全劇逐愛過程根本被拍成「男女翻轉版《甄嬛傳》」超香！尤其侯明昊飾演的陸江來更是茶中之茶、綠茶程度讓人讚嘆，被稱為「男版魏瓔珞」！
究竟「茶王榮善寶」會怎麼收服「綠茶之王陸江來」？一起來品味結局裡的 5 大關鍵峰迴路轉情節！
《玉茗茶骨》結局關鍵1. 以「被軟禁」之名行「搗亂」之實！
榮府在遭受「巡撫蔣益謙之亂」、被恢復記憶的陸江來與榮善寶平定之後，先是陸江來阻止了榮善寶與「假晏郎君」的大婚，後卻馬上失蹤，原來是被陸江來的親生父親薛國公抓回家！薛國公想利用榮善寶來招降陸江來，便把榮善寶請到國公府軟禁，但榮善寶可不是省油的燈，當然就直接順勢而為，進到國公府大鬧一番！
《玉茗茶骨》結局關鍵2. 用「先祖玉璽」降伏國公府女眷
宅府後院住了一堆充滿父權臭的女眷，每個人都想給榮善寶下馬威。殊不知榮善寶直接請出「先祖玉印」，連未來婆婆也都得要下跪行禮，看得觀眾大快人心！
國公府內部糾葛甚多，先是薛國公想盡「奧步」要讓流落在外的二兒子陸江來認祖歸宗，使出「陸江來大哥」這張苦肉計，再用「姪子無依」逼陸江來留在國公府繼承爵位。各種親情牌，幾度都讓陸江來不捨與難為。
《玉茗茶骨》結局關鍵3. 識破陸江來親姐親女兒身份
國公府家務事件高潮在於陸江來才與親哥哥和解，就爆發「世子死亡案」！此案有著多方因素牽扯，什麼棗糕、安神湯薑湯和炭火+鈴蘭藥引成毒的謎團都在第35集大爆炸，案情根本無法單純！最後，還是因為榮善寶識破了世子女兒實為薛瑩川的親生女兒，才軟硬兼施逼了薛瑩川認罪！原來陸江來親姐「薛瑩川」是把新仇舊恨都趁機借題發揮，大家才知道，生在國公府作為「千金」的怨恨有多大！後來，薛國公在知道「全家人都恨自己」的狀況下，也精神崩潰！
《玉茗茶骨》結局關鍵4. 甜言蜜語分手告別
辦完國公府的家務案之後，榮善寶必須賭一把，看心愛的陸江來究竟會不會繼承超狂國公爵位？但榮善寶手段也甚是高明，乾脆甜言蜜語先跟陸江來告別，準備揮揮衣袖離開，不帶走一片雲彩。
《玉茗茶骨》結局關鍵5. 白馬千里駒在國公府門口奏奇效！
薛國公本以為自己的國公府將能由陸江來繼承、然後再打著如意算盤，讓張孫訓兒跟陸江來搶，這種唯恐天下不亂的精神分裂症狀不輕！所幸陸江來也不沒有要跟父親玩這種爭權奪利的遊戲，衝到門口一看到一匹白馬，就不由分說地騎上去、追隨榮善寶去啦！
猜猜這匹千里駒是誰放在門口的？最後，陸江來在江上船頭上和榮善寶玩起「鐵達尼號」，還問了白馬的事「也不知誰對我這麼好？怕我趕不及、特地為我留了一匹千里駒？」榮善寶馬上阻止他說下去：「住嘴，路可是你自己選的，怨不得我了！」
《玉茗茶骨》結局不過不失，但既然是 Happy Ending，就請看官們放心享用、追到最後了！
