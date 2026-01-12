權證市場交易活絡 總獎額逾百萬活動倒數 投資人把握月底最後機會

（生活中心／綜合報導）當市場震盪加劇、指數走高卻難以掌握多空方向，越來越多投資人選擇將資金配置於成本低、槓桿靈活且可短線操作的「權證」。今年，權證贏家特別推出了「權民獲利王」活動，讓投資人每一次的權證交易都有機會化為獎勵回饋，創造更多的驚喜。

圖／權民獲利王活動截止倒數，黃金等多種好禮把握機會帶回家。（權證贏家 提供）

活動參加方式非常簡單，只要在活動期間實際下單買進任一券商發行的權證，並於「權民獲利王」活動網站完成登錄，即可依買進金額獲得抽獎資格。單筆買入 $1,000元=1張抽獎券，單筆買入 $2,000元=2張抽獎券，依此類推。買進金額越高、抽獎次數越多，有機會帶回豐富好禮。

廣告 廣告

本次活動總獎項高達180萬，更有機會把最大獎黃金帶回家！除了總獎項高之外，活動亮點還包含：

月月抽大獎：每月抽出175名得獎者，獎品涵蓋Dyson吹風機、Sony無線降噪耳機、千元禮券等。 等級加碼抽：依登錄之實際權證買入金額累積投資金額抽獎，累積金額越多．獎品越豪華。

更貼心的是，月月抽大獎的部分，投資人可將抽獎券自由選擇投入指定獎項抽獎箱，想抽哪個獎就抽哪個獎，讓參與更有樂趣。

這麼好康的活動只到2026年1月31日，歡迎所有投資人把握最後倒數機會，踴躍參與！

＊權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。

更多引新聞報導

辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸

鄧佳華昔偷拍入監今獲釋 網友一看近照全歪樓

