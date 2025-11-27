權證投資人40歲以下占4成 金管會提醒屬高風險商品

金管會今（27）日發布新聞稿指出，權證屬於衍生性金融商品，結構較一般股票複雜，投資人雖有機會以有限成本獲取極大收益，但也可能短期內即蒙受全額損失，提醒民眾審慎評估自身財務能力再進行投資。

金管會證期局副局長黃厚銘今日傍晚於例行記者會指出，權證用權利金計算交易金額，投資的門檻較低，但風險大，因此提醒國人注意。國內權證市場目前並無大糾紛，發新聞稿宣導是希望這種情況能夠持續下去。

黃厚銘說，今年前10月，權證發行檔數5萬6808檔，交易金額5208億元，權證交易金額占證券市場成交比重0.51%；去年全年則是發行7萬4809檔，交易金額9023億元，占證券市場成交比重0.71%。

各年齡層投資人方面，40歲（含）以下投資人合計占40.28%，黃厚銘表示，愈來愈多年輕人選修財務工程，或是具有財務工程的專業知識，加上入門的金額較低，可能與這些特性有關。

以下為金管會提供的權證市場各年齡層投資人占比統計，41~50歲占29.21%最多，另外，自然人合計占99.63%，法人僅占0.37%。

資料來源：金管會

