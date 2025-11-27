權證投資人40歲以下達4成 金管會籲留意風險

（中央社記者蘇思云台北27日電）權證市場因交易門檻金額較低，吸引較多年輕族群投資。金管會統計顯示，今年前10月權證市場交易金額達新台幣5208億元，40歲以下投資人比率達40.27%。金管會呼籲，投資人購買權證前應了解相關風險，審慎評估自身財務能力與經濟狀況後再做投資。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，權證市場以自然人為主，今年截至10月底止，權證發行檔數達5萬6808檔，市場交易金額為5208億元，約占證券市場成交比重0.51%。

黃厚銘表示，投資權證應注意權證交易特性與股票不同，權證屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，具有高槓桿、高風險特性，投資人雖有機會以有限成本獲取極大收益，也可能短期內蒙受全額損失。

媒體關切權證投資人年齡分布樣貌，金管會前10月統計顯示，19歲以下占比2.78%，20到30歲族群占比約15.24%，31到40歲占比22.26%，41到50歲占比29.21%，51到60歲占比19.62%，61歲以上占比10.51%，其餘法人占比僅0.37%。整體而言，40歲以下族群約占40.27%，比率較去年全年44.95%下降。

黃厚銘進一步解釋，權證商品吸引較多年輕投資人的原因，除了交易門檻較低外，可能也跟部分年輕族群在學校具備財務工程或相關背景，因此想參與投資衍生性商品有關。提醒投資人購買權證前，應先了解權證商品特性及投資風險，並審慎評估自身的財務能力與經濟狀況後，再進行權證投資。（編輯：楊蘭軒）1141127