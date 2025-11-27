權證投資年輕化 40歲以下投資人超過4成

▲金管會統計，今（2025）年前10月權證投資人40歲以下占比超過4成，屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，金管會也提醒注意交易風險。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 金管會今（27）日公布最新統計，今（2025）年前10月權證投資人40歲以下占比超過4成，但權證交易特性與股票不同，屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，短期內有可能蒙受全額損失，金管會也提醒投資人，要注意交易風險，參與投資前，應充分了解其價格特性、交易風險及自身風險承擔能力。

根據金管會統計，到今年10月底止，國內權證發行檔數為5萬6808檔，市場交易金額為新台幣5208億，投資權證大部分都是自然人，法人只占0.36%。若以投資權證的自然人年齡層分析，20到30歲占比為15.24%，31到40歲為22.26%，41歲到50歲年齡群占比最高，為29.21%，不過，統整來看，40歲以下占比超過4成。

至於權證投資人年輕化的原因，金管會證期局副局長黃厚銘分析，除了很多年輕人在學校就接觸相關財務資訊，對此類商品的操作較有興趣，另外就是權證的交易入門金額比股票還要低。

不過，為維護投資人權益，金管會也提醒投資大眾，參與權證投資前，應充分了解其價格特性、交易風險及自身風險承擔能力，避免因短線追價或資訊不足而造成不必要的損失。

此外，權證交易特性與股票不同，權證屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，且交易規則也有別於一般股票，投資人雖有機會以有限成本獲取極大收益，也可能短期內即蒙受全額損失，因此，投資人購買權證前，應先了解權證商品特性及投資風險，並審慎評估自身的財務能力與經濟狀況後，再進行權證投資。

金管會也強調，將持續強化權證市場健全發展，提升權證資訊揭露與造市品質，同時呼籲投資人提高風險意識、審慎做出投資決策，並充分了解商品特性及自身風險承擔能力，以保障投資安全。

