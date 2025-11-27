權證投資年輕化 40歲以下逾4成 金管會提醒交易風險

金管會今天(27日)發布統計數據，今年前10月權證投資人40歲以下占比超過4成，金管會特別提醒要注意交易風險。金管會表示，權證交易特性與股票不同，屬於衍生性金融商品，商品結構較一般股票複雜，短期內有可能蒙受全額損失，參與投資前，應充分了解其價格特性、交易風險及自身風險承擔能力。

根據金管會統計，到今年10月底止，國內權證發行檔數為56,808檔，市場交易金額為新台幣5,208億，投資權證大部分都是自然人，法人只占0.36%。

廣告 廣告

金管會證期局副局長黃厚銘指出，若以投資權證的自然人年齡層分析，20到30歲占比為15.24%，31到40歲為22.26%，41歲到50歲年齡群占比最高，為29.21%，不過，統整來看，40歲以下占比超過4成。

黃厚銘也分析權證投資人年輕化的原因，除了很多年輕人在學校就接觸相關財務資訊，對此類商品的操作較有興趣，另外就是權證的交易入門金額比股票還要低。

不過，黃厚銘也提醒，權證的本質是衍生性商品，具有高槓桿、高風險的特性，參與權證投資前，應充分了解其價格特性、交易風險及自身風險承擔能力，避免因短線追價或資訊不足而造成不必要的損失。黃厚銘說：『(原音)衍生性商品它就有這個高槓桿、高風險的這種特性，所以我們為了保護投資人的權益，我們都利用各個可能的機會，一直不斷的宣導這個觀念，就是投資人他在投資的時候，務必在投資這項商品的時候，一定要去注意他的風險，還有自己的承擔能力。』

黃厚銘也表示，目前國內權證投資還沒有發生大糾紛，金管會希望這樣的情況能夠維持，因此透過不斷宣導，希望權證投資人在投資權證前提高風險意識、審慎做出投資決策。(編輯：宋皖媛)