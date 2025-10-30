權責型失智據點 嘉義首座「拾憶幫」在新港

全台灣先前陸續成立了11個權責型的失智症據點，而且全設置在醫院內。在昨天，全台第12個權責型的失智症據點，在嘉義縣新港鄉、正式啟用，取名為「拾憶幫」。這不但是嘉義縣、首座的權責型失智據點，也是全台第一座設置在社區內的，並且由大林慈濟醫院失智共照中心、提供專業醫療人力，承擔起這個據點的運作，讓具有情緒反應的失智症長輩，獲得更完善的身心照護。

「 準備揭牌 謝謝 。」

嘉義第一座權責型失智據點「拾憶幫」，正式啟用。 嘉義縣衛生局長 趙紋華：「 我要感謝的就是我們有(大林慈院)，曹汶龍 我們的曹主任，跟陳(錦煌)醫師，他們願意提供這個地方，所以我們把我們專科醫師，跟我們團隊是拉到這裡(服務)，所以一般這個(權責據點)，會設在醫院裡面，全國只有嘉義縣是唯一不一樣的。」

走出醫院，大林慈濟醫院深入社區，建立醫護和志工、共同照護的友善模式。 嘉義縣長 翁章梁：「 嘉義縣一共有29個失智據點，(拾憶幫)這是唯一一個權責型(據點)，所謂權責型(據點)就是跟醫院合作，由醫院的專業人員能夠到這邊(服務)，更親近性(社區) 也更方便，很多的失智患者可以在這邊，得到醫療體系的照顧。」

「拾憶幫」失智據點、顧名思義:「幫」忙把患者的記「憶」重「拾」回來。試營運一個多月來，讓很多失智伴隨情緒症狀的長輩，回到昔日生活軌道。 大林慈濟醫院失智症中心主任 曹汶龍：「 這些遊走的老人家，他們經過我們的照顧，他安靜坐下來，主要是因為我們是小班制，而且我們旁邊有志工，所以大家他會眼神對眼神，所以他就安定下來。」

嘉義縣是台灣老年人口比例最高的縣市，已經進入「超高齡社會」，縣內有近萬名長者，確診為失智症患者。 大林慈濟醫院失智症中心主任 曹汶龍：「 讓大家每個人都瞭解到，失智怎麼回事 不會怕它，因為失智(症)就是我們將來，需要走的一條路，我們共同讓失智症老人得到快樂。」

結合醫療、社福和心理資源，這處新增的權責型失智據點，讓嘉義縣的照護體系、往前邁進一步。

