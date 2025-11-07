欠債上億中國直播賣地瓜還債 澎恰恰疑「遭控背信」現身北檢：只是作證

社會中心／台北報導

藝人澎恰恰近日屢次因為債務問題登上媒體版面，今（7）日下午無預警現身台北地檢署，面對記者詢問，澎恰恰低調不願多說，僅表示自己只是來做證。據了解，澎恰恰與王姓合夥人一同出資成立娛樂公司，但疑似違背經紀約，在國外令接商演，因而遭控侵佔、背信。

近日都在中國直播賣貨的澎恰恰，7日下午無預警現身北檢，根據《太報》報導，澎恰恰經過2.5小時偵訊後請回，與他一同遭到約談的，還有另外3名被告。是否因為投資糾紛出庭，澎恰恰強調，自己只是來做證的，隨即離開。

《鏡週刊》去年底報導，王姓合夥人與澎恰恰、陳姓金主談好，三人分別出資25萬元成立娛樂公司，也簽訂經紀合約，但後續陳姓金主以理念不合終止合作，扣掉開銷後，留了21萬元給王姓合夥人。後續，陳姓金主聲稱澎恰恰的25萬元，其實是她出的，因此也要跟著撤資。

王姓合夥人認為，澎恰恰和陳姓金主早有預謀，決定提告2人背信與侵佔罪。當時，澎恰恰否認指控，並稱王男與陳男在中國的合作未啟動，合約就已經解散，後續王男又再次提出與澎恰恰合作，但理念不合未談成。

