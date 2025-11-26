欠債不還狠砍失明房東297刀致死 國民法官判兇手19年

陳進財一審遭判刑19年。資料照片

69歲老翁陳進財不滿78歲二房東顏文堂催討欠款，竟失心瘋往其身上狂砍297刀，導致顏翁失血過多慘死，台北地院國民法庭近日展開審理，26日宣判陳進財需服19年有期徒刑，可上訴。

陳進財每月領有3萬多元的中低收補助，透過社會局媒介，和78歲的顏文堂、另一林姓室友分租在萬華區民和街的房子，因陳素有賭博惡習，看顏文堂個性溫和好說話，經常向其借錢，承諾會繳付本金加上利息，「因為只有顏文堂會理我，利息都是他說多少我就多少，不要太超過我都能接受，我一直想說不定我贏了會更多。」

但陳進財向顏文堂借錢長達2年時間從未還清，每每都是領光補助款拿去賭博，顏文堂只能被動地等待還款。

2024年6月8日，陳進財再因債務問題和顏文堂爆發口角，隔天上午清晨，陳進財趁顏文堂熟睡之際，闖入其房間內，持剪刀戳刺顏男的喉嚨、頭部，力道之大導致剪刀斷裂，再拿1把菜刀揮砍其後後頸與臉部，刀刃砍鈍後，陳男再去廚房拿1把木柄菜刀繼續犯行，最後一共砍了297刀，顏男失血過多死亡，陳男犯案後逃往新竹，到城隍廟附近打電話自首，台北地檢署偵結，依殺人罪提起公訴，案件交由國民法庭審理，26日進行宣判。



