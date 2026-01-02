欠債中小企業成「借殼」工具！洗錢集團8個月豪捲25億 企業主淪幫兇

記者陳佳鈴／台中報導

該集團專門鎖定財務困難的中小企業，打著「代辦融資」旗號，實則引誘負責人提供公司帳戶「借殼」洗錢。

中小企業主小心，急需周轉竟淪為洗錢幫兇！刑事警察局中部打擊犯罪中心今（2）日宣布破獲大型跨境洗錢集團。該集團專門鎖定財務困難的中小企業，打著「代辦融資」旗號，實則引誘負責人提供公司帳戶「借殼」洗錢。短短8個月內，流經該集團的詐騙與博弈贓款竟超過新台幣25億元。

中打透過165反詐騙大數據分析發現，多名假投資詐騙被害人的匯款，竟流向國內數間合法登記的公司帳戶。專案小組追查後發現，以徐姓主嫌為首的洗錢集團，在新竹、嘉義等地設有據點，並利用代辦融資的名義，主動聯繫經營不善的企業主。

許多債務纏身的業主禁不起誘惑，淪為洗錢集團的一員，將公司帳戶與第三方支付平臺簽約供其使用，讓洗錢的詐團8個月豪捲25億。

該集團表面上宣稱可協助向合法融資公司申貸，私下卻引誘急需現金的負責人合作，聲稱「提供帳戶串接第三方支付，可額外獲利減輕還款壓力」。許多債務纏身的業主禁不起誘惑，淪為洗錢集團的一員，將公司帳戶與第三方支付平臺簽約供其使用。

徐嫌集團取得公司帳戶與第三方支付權限後，將「代收款程式碼」串接至詐騙集團的假投資網頁，以及不法博弈娛樂城。詐騙所得與賭資透過這些「合法外殼」掩護流入，徹底避開金融監管機制。

據初步清查，自114年4月至11月間，該集團經手的洗錢總金額高達25億元。這種「合法掩護非法」的手法，嚴重衝擊國內金融市場秩序，並增加警方追蹤金流的難度。

集團取得公司帳戶與第三方支付權限後，將「代收款程式碼」串接至詐騙集團的假投資網頁，以及不法博弈娛樂城。

專案小組於去年（114年）10 月及 11 月發動兩波大規模搜索，分別在新竹市、嘉義市查獲徐嫌等 23 名成員。現場查扣贓證物現金37萬元、高級名車2 輛，以及關鍵物證，大量工作手機、電腦、公司大小章、存摺及網路銀行 I-Key憑證。全案偵訊後，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、賭博及《組織犯罪防制條例》移送新竹地方檢察署偵辦。

