欠債又卡官司⋯台中女想不開「載女兒外出」做傻事 被依殺人未遂起訴

記者林意筑／台中報導

邱女帶得3歲女兒離家做傻事，被依犯殺人未遂罪起訴。（示意圖／PIXABAY）

台中一名邱姓女子因捲入詐欺刑案又欠下巨額債務，一時間想不開，竟帶得身患疾病的3歲女兒離家，家人驚覺不對勁立即通報警方協尋，員警最終於北屯大坑某停車場發現母女，就下2人一名。全案經社會局向檢方告發，最終邱女被依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌起訴。

據了解，由於邱女本身有詐欺案件纏身，在外又積欠大筆債務，加上女兒身患疾病，而女兒父親無法妥善照顧小孩。今年7月20日時深夜，邱女想不開開車載著女兒外出，一路往北屯發向前進，邱女家人察覺恐發生憾事，立即通報警方協尋。

經轄區警方循線找人，很快在大坑某停車場發現2人，所幸邱女、女童均仍有意識，緊急送醫救回一命，全案經台中市社會局向檢方告發，檢方經查看監視器畫面、就醫診名及相關證據後，認為邱女犯嫌明確，偵結依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌起訴她。

