欠債用賣戰機抵銷 沙國購巴基斯坦梟龍戰機轉交蘇丹打擊叛軍

〔記者吳哲宇／綜合報導〕沙烏地阿拉伯近期正與巴基斯坦洽談JF-17梟龍戰機採購案，將用於折抵巴國積欠的貸款，並可能轉交蘇丹空軍使用，強化其打擊準軍事組織「快速支援部隊」(RSF)能量。

軍聞網站「Defence Blog」報導，沙國將向巴基斯坦採購數量不明的JF-17戰機，軍購案總值估達40億美元(約新臺幣1260.8億元)，用於償還巴國積欠的數十億美元貸款；另將額外花費20億美元採購各項配套設備。沙國長期為巴國提供貸款援助，此舉有助平衡債務、增進夥伴關係。

巴基斯坦政府表示，JF-17戰機價格具優勢，且在實戰中表現出色。除巴國空軍自用外，已向亞塞拜然、緬甸、奈及利亞等多國出口，伊拉克與孟加拉也正洽談採購。

報導分析，沙國空軍目前已配備F-15SA及「颱風」戰機等先進戰機，美國也規劃向其出售F-35戰機，因此並無採購JF-17戰機的需要；這批戰機可能將提供給蘇丹空軍，協助蘇丹政府穩定內戰局勢，加強對RSF的打擊效能。

RSF原為蘇丹地方民兵，後被政府軍徵召，逐漸成長為一支獨立安全部隊，卻於2023年4月對政府軍發動攻擊，政府軍與RSF也互控犯下戰爭罪與違反國際人道法。

