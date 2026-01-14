欠債男縫17針！埋伏南港CITYLINK砍人 雙煞幫討150萬遭起訴

記者楊忠翰／台北報導

北市萬男在南港CITYLINK停車場被砍，警方循線逮捕2名潘姓男子。（圖／翻攝畫面）

台北市1名19歲萬姓男子，10日凌晨偕友人前往南港CITYLINK看電影，卻在停車場遭人追砍，2名潘姓男子分持水果刀、球棒攻擊，造成萬男腰部及臀部受傷送醫；警方獲報後展開追查，循線前往忠孝東路某髮廊，一舉逮捕正在染髮潘男，另名潘姓共犯則是主動投案；兩人供稱，他們為了150萬元債務才砍人，士林地檢署認為，2名潘男下手兇殘，而且具備殺人預謀，遂依殺人未遂、恐嚇等罪嫌起訴。

南港分局表示，2025年10月10日凌晨0時許，萬男與友人到南港CITYLINK看完電影，欲從停車場取車回家時，遭到2名男子分持43公分柴刀及木棍攻擊，2人得手後還砸毀轎車擋風玻璃才逃逸，萬男頭部遭砍3刀，臀部也被砍1刀，經送醫治療時縫了17針之多。

警方調閱監視器畫面追查，鎖定2名潘男涉有重嫌；2人犯案後先將轎車棄置基隆山區，其中1名潘男（36歲）前往某汽車旅館尋友，警方到場時發現，潘男早已離去，僅剩吳姓男子（43歲）等5人正在聚會，現場查獲毒咖啡包、喪屍煙油、分裝工具及改造手槍等證物，警方遂將5人全數帶回警局偵辦。

警方掌握潘男行蹤，一舉前往忠孝東路某髮廊逮人，當時他正在染頭髮，試圖改變自身造型，藉以躲避警方追緝；另名持球棒攻擊的潘姓共犯（38歲），則在晚間主動投案。

2名潘男皆供稱，他們接受綽號「阿華」的男子委託，遂向萬男追討150萬元債務；檢方認為，2名潘男持利刃、木棍近距離痛毆被害人頭部，顯然可預見恐致人於死，2人仍執意為之，已具備不確定殺人故意，遂依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將2人起訴；至於毀損罪部分，由於萬男在偵查時撤回告訴，檢方將予以不起訴處分。

