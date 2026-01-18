欠債老翁遭熱熔膠條活活打死！惡煞折屍塞冰櫃燒毀

社會中心／基隆報導

趙姓老翁遭凌虐致死後，3煞將遺體對折塞冰櫃。（示意圖／資料照）

基隆一名陳姓男子因與一名趙姓老翁有債務糾紛，竟夥同江姓、吳姓男子拘禁對方將其凌虐致死。3人為掩飾罪行，竟將遺體「對折」塞入冰櫃，並載運全台試圖焚屍滅證。法院審理後，依剝奪他人行動自由致死及損壞遺棄屍體等罪，分別判處3人11年至12年不等徒刑。

根據判決書指出，這起慘絕人寰的命案發生於2024年11月。陳姓主嫌與死者趙姓老翁有金錢糾紛，得知江姓男子在基隆火車站偶遇趙翁後，隨即指使江男與前來支援的吳姓男子，強行將人帶回陳男位於基隆市某社區的11樓住處。

廣告 廣告

趙翁被拘禁在陳男住處客廳角落，活動空間僅約76公分寬，不僅行動受限，期間更被多次強押外出，要求補辦證件、查詢地籍資料及向親友借款，但均無所獲。在長達數日的拘禁過程中，趙翁飲食不繼且遭受非人道待遇，江男、吳男等人多次持熱熔膠條等器具對其施暴，導致老翁全身多處受傷、面部嚴重瘀青流血。

11月30日晚間，吳男不顧趙翁身體已極度虛弱，再度持粗熱熔膠條重擊其胸、背部。當時在場的江男見狀雖曾向陳男表示「這樣打會死人」，但陳男並沒有停止，也未將已奄奄一息的趙翁送醫，最終導致趙翁於當晚在客廳內氣絕身亡。

發現闖下大禍後，這群惡煞為掩蓋罪行，竟夥同友人將遺體衣物剝光，將屍體彎折成坐姿塞入大垃圾桶與冰櫃中，展開長達近一個月的「運屍之旅」。他們先將遺體載往台中，後因屍臭難掩又載回基隆，期間多次更換藏屍地點，包括地下停車場及倉庫冰櫃。為徹底毀屍滅跡，眾人甚至租用乙炔試圖焚燒遺體，導致屍身嚴重毀損焦黑，最後將裝屍車輛棄置於基隆市信義區路邊。

警方獲報後循線追查，順利逮獲陳男等人。法院審理認為，陳姓、江姓、吳姓男子3人雖與死者無深仇大恨，卻僅為討債便施暴致人於死，且犯後手段兇殘，損壞並遺棄屍體，嚴重危害社會治安，惡性重大。最終，法院依3人以上共同剝奪他人行動自由致死罪及損壞遺棄屍體罪，判處陳男應執行有期徒刑12年；江男應執行有期徒刑11年；吳男應執行有期徒刑11年6月。

不良行為，請勿模仿！

101歲的老人過世後遺體被兒子藏家中冷凍庫長達1年半。（示意圖／Pixabay）

更多三立新聞網報導

去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵

欠租趕人！律師上門驚見「年輕姊弟卑微身影」 房東嘆：我們才是壞人

曾任IBM高管卻淪隱形人？他為放下自尊跑Uber Eats 悲吐中年失業真相

趴引擎蓋阻女友酒駕慘死！一審判15年承諾不上訴 這原因反悔家屬氣炸

