欠債被催討上法院，她哭著對錢懺悔，半個月後起死回生準備開分店…「清理內心，金錢會流回來」
金錢是一種能量，會以各種形態在你身邊來去──你的快樂，能為你帶來財富。
一位女士找我做個案諮詢，她表示最近與別人一起借錢合夥炒股，因行情下跌而欠下了十來萬。債主們每天電話催債，甚至上門討債，還將她告上法院。全家人整日為她擔驚受怕，她也十分焦慮自責。
她前幾年在金融證券業工作時，由於能得到內線消息，加上政策寬鬆，利潤好、消息多，賺錢對她而言成了一件很輕鬆的事。
不知不覺間，她在開銷愈發沒有節制，出手送禮闊綽，非名牌不買，隨便吃一頓飯都要千元以上。那時的她完全沒料到股市會大起大落，自己會因欠債而被告上法院，心裡後悔莫及……
清理財富障礙的四個問句
對於那些認為自己在事業和財富上，甚至在人生道路上有著過多挫折、障礙、艱辛的人，我經常會問他們以下四個問題：
一、從出生到現在，做什麼事會讓你感到愧疚、自責，甚至有罪惡感？
二、從出生到現在，做過什麼是你感覺不該做的事？
三、從出生到現在，有什麼事是你感覺該做卻沒有做的？
四、從出生到現在，你是否有任何對一般人或較親近的人所隱瞞的事？
很多人之所以存在潛在的心理障礙，往往是因為前述四個問題中的「答案」，帶給他們過於負面且沉重的感受。一個人有難言之隱、卻無法向親近的人表達，就會造成心理障礙，甚至會積鬱成疾。
如果人們願意一點一點地敞開心房，把那些不敢說出口的事情對旁人傾訴，往往能因此減輕心理負擔或澈底釋懷，內心也會輕鬆許多。
花錢沒有節制，從未珍惜擁有金錢的時光
在一些個案中，一旦當事人探索並清理了內心對於金錢的恐懼和罣礙之後，他們的現實狀態也會隨之發生變化。大多數情況下，金錢很快會透過某些管道流回來。
我引導她描述了飽受困擾的官司後，又讓她回溯過去，並詢問是否發生過任何關於金錢的事讓她感到罣礙。她說，自己這十多年來對金錢的態度都太過隨意，似乎「沒有好好珍惜擁有金錢的時光」。
我問她，什麼事讓她產生這樣的感覺。她回答，前幾年在金融證券業工作時，由於能得到內線消息，加上政策寬鬆，利潤好、消息多，賺錢對她而言成了一件很輕鬆的事。
不知不覺間，她在開銷愈發沒有節制，出手送禮闊綽，非名牌不買，隨便吃一頓飯都要千元以上。那時的她完全沒料到股市會大起大落，自己會因欠債而被告上法院。想起這些往事，她就後悔莫及。
懺悔之後，金錢流回來了！
我決定引導她，讓她跟這些被任意揮霍掉的錢進行溝通。在引導她把內心專注「融入」到金錢時，她變得非常激動。金錢似乎對她很不滿；也正因她對金錢的態度太過任性，毫不懂得珍惜和尊重，才使得她在潛意識裡希望獲得教訓，於是「創造」出股市大跌、失去金錢的結果。
她在潛意識裡了解金錢傳達的這些「想法」時，情緒很激動，最後竟泣不成聲。
可能是因為長久以來加諸在自己及親人身上遭討債的壓力，內心累積的憤怒、委屈和內疚始終未能獲得宣洩，此時這些情緒就這麼一股腦兒地隨著淚水奔湧而出了。當我問她想對這些錢表達什麼時，她開始不斷地道歉，彷彿在懺悔做了不該做的事──任性且無節度地用錢。
然後，當我問起金錢如果聽到這些懺悔會有何反應時，奇怪的事發生了，她說金錢似乎感應到她的懺悔，願意原諒她。
更奇怪的是，當我讓她在光中向金錢告別時，她竟告訴我「這些錢都不願再離開我，該怎麼辦？它們甚至表示願意帶更多錢回到我身邊」。這種情形讓她立時破涕為笑。
方才她還在泣不成聲、後悔莫及，如今卻又開懷大笑起來。這讓我感到不可思議，隱隱還有點擔心，怕她的情緒起伏過大。所幸結束溝通之後，她回到了平時的狀態。
做完這次溝通的半個月後，我在另一個場合遇見她。打招呼後，她告訴我一個好消息：自從做完那次溝通之後，她的瑜珈館幾乎每天爆滿，前來辦理加入會員和學瑜珈的人絡繹不絕，有時還要排隊。她已經準備籌辦第二家分館了。
看來，她的財運變好了，而且變化得很快。
在前述案例之後，我領悟到當人們敞開心房、毫無罣礙和恐懼時，金錢這股能量流回來的方式，常常會出乎人們的意料和想像。
我曾在一本勵志書上讀到：「人一生的成就，不會超過他的想像。」然而我如今看來，這句話是值得商榷的，人所能想像的範疇，究竟誰真的能預料得到呢？
療癒你與金錢關係的溝通筆記
◆ 金錢有意識、也有情感，它是你心靈意識的一種體現。
◆ 金錢的到來與離去，是遵循你內心的聲音。
◆ 過往的負面經歷，通常會成為你與金錢溝通的阻礙。
◆ 清理你的內心，金錢會流回來！
（本文摘自《財富的心靈法則：全面療癒你和金錢的關係，讓錢自動流向你》新樂園出版，吳中立著）
