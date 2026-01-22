欠債談判破局上演「玩命關頭」 左營街頭飛車搏命自撞險翻畫面曝

劉男等人駕車在左營街頭飛車追逐搏命遭逮捕，警方並在車內搜出毒品及開山刀。讀者提供

高雄左營街頭昨深夜上演驚險警匪追逐戰，劉姓、熊姓等兩派人馬因債務糾紛相約在左營區緯六路談判，不料雙方一言不合駕車衝撞示威，警方獲報出動快打部隊攔截，其中一方駕駛白車在逃竄途中失控撞上路旁小貨車猛撞路樹，車毀人傷。警方隨後封鎖現場，在車上搜出瓦斯槍、開山刀與毒品，當場將涉案5人全數逮捕，訊後依法送辦。

警方調查，涉案5人年約20歲至23歲，昨晚20時46分，劉男駕白車載3友人前往左營區緯六路與債主熊男談判，雙方一言不合爆發激烈口角，熊男火大駕黑車狠撞白車示威，白車隨即加速逃竄，雙方在市區巷弄展開驚險追逐，警方據報後也加入追車攔阻行列，嚇壞周遭民眾。

白車逃至緯九路時，疑似因車速過快加上路況不熟，先是「碰」一聲擦撞路邊藍色小貨車，隨後失控直衝路樹，車頭當場毀損。此時，警方的快打部隊已精準包圍，警員下車立刻拔槍喝令「不准動！下車！」將白車上的4人（3男1女）強行拉下車壓制。

警方搜索車內，在白車發現瓦斯槍1支、K他命1小包及現金9萬7700元；隨後也在另一處攔獲黑車駕駛熊男，並從其車內起出一把開山刀，5名嫌犯均依公共危險罪、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。



