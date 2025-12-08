欠債變命案！柬國製衣廠老闆欠百萬貨款 怒毆債權人反遭撞死

柬埔寨金邊一家陸資製衣廠，日前發生老闆慘被撞死事件，當地媒體今披露，債權人到該廠討債，卻遭老闆率眾圍毆，混亂中債權人開車逃跑，撞上老闆，釀成悲劇。

製衣廠老闆慘被撞死。（圖／翻攝《網易》）

《柬中時報》報導，這起事件發生於3日，現年36歲的張姓男子，受一家紙箱廠委托，前往事發的「歐萊發製衣廠」追討貨款，但廠方否認欠款，雙方爆發激烈爭執。

根據監控畫面與知情人士表示，爭吵越演越烈後，張男在辦公室內，遭54歲徐姓老闆及其兒子推打，導致眼鏡損壞，他曾要求離開，但衝突仍持續。當時一名女會計打開辦公室門，張男趁機跑出，卻又在樓下遭一名柬籍男子追打。

知情人士說，張男跑進車內試圖離開，然而徐姓老板隨即命令警衛關閉大門，阻止其離開，並帶人繼續拍打車窗，揚言「要打死他」，張男驚恐之餘不斷倒車、閃避，仍無法脫身。

報導表示，之後徐姓老闆從警衛室拿起鐵棍，從車頭右側快速衝向車輛，疑似意圖砸車，張男見狀急忙啟動車輛，向左側行駛試圖擺脫，但徐姓老闆仍衝向車頭，最後慘被張男衝撞，送醫後不治，涉事車輛前部損毀明顯，現場血跡斑斑，慘不忍睹。陸媒披露，這筆貨款為3.4萬美元（約105萬台幣），已拖欠超過1年。

