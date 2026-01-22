欠債跑路！丟睪丸癌兒給媽養 母臨終「1句話」不孝子確定分不到遺產

記者羅欣怡／桃園報導

桃園男棄家不養父母，連兒子都丟給老父親照顧，最終無法分得遺產。 （示意圖／翻攝自pixabay）

桃園男子阿文（化名）長年離家，還把罹患睪丸癌的兒子丟給父母照顧，一直以來音訊全無，由姊姊一肩扛起扶養爸媽的重擔。去年（2025）阿文的母親過世，阿文和姊姊以及父親為繼承人，但法院認定阿文的母親生前「1句話」有法律效力，因此阿文喪失繼承權，拿不到母親的遺產。

判決書指出，阿文母親過世、父親拋棄繼承，依法應由阿文姊弟繼承遺產。但姊姊主張，弟弟從2012年因欠債離家，不與家人聯繫，也不盡扶養父母義務，甚至拋棄罹患睪丸癌的兒子，母親一肩扛起照顧孫子的責任。

廣告 廣告

姊姊指控，母親曾一度尋回弟弟，但弟弟一樣不回家也不聯絡，母親對唯一的兒子感到失望，多次明確表示「絕不讓阿文繼承遺產」。

法官調查，阿文母親晚年罹患肺腺癌4期，並轉移至腦部，雖有動手術，但仍意識清楚，也多次重申遺產不會留給阿文，僅讓女兒繼承。

法官審酌，阿文多年來無正當理由不與母親聯繫、不探視、不照顧，又把照顧兒子的責任加諸於母親身上，已對母親造成精神上重大痛苦，符合重大虐待要件；再加上母親生前多次明確表示剝奪其繼承權，依法應認阿文喪失繼承資格。

最終，扣除掉姊姊先代墊的母親喪葬費用後，遺產依法由姊姊和阿文兒子依比例分割，阿文半毛都拿不到。

更多三立新聞網報導

偷情互喊寶貝！2寶爸激戰還「轉發炫耀」小三床事滿足狂讚：不大又夠長

4歲女童坐駕駛位！握方向盤「開車」網罵翻 母護航嗆：踢到你家祖墳？

勇消詹能傑資歷20年！弟弟也是消防員 兄弟檔「滿門豪傑」…永遠少一人

詹能傑3進火場最後身影曝！曾喊「衣服堆得像山」要弟兄小心…成永別

