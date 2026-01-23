欠債跑路14年還丟包癌兒給病母養 母逝秒現身爭產法院狠打臉

老婦人長期代替兒子擔起照護責任，陪罹癌孫子撐過化療艱辛。示意圖

桃園一名男子阿志（化名）因欠債長期離家，不僅對年邁父母不聞不問，甚至將罹患睪丸癌的幼子丟給老母親獨自扶養。阿志的母親去年因肺腺癌病逝後，阿志突現身並與姊姊、父親共同列為繼承人，但姊姊主張阿志多年未盡扶養義務，且母親生前曾多次明確表示「不讓阿志繼承遺產」。新竹地院審理後認定，阿志的行為已構成對母親的重大精神虐待，判決阿志喪失繼承權，一毛錢都拿不到。

判決書指出，阿志自2012年起就因欠下債務不告而別，從此音訊全無。即便母親曾向警方申報他為失蹤人口，阿志在2016年於台北市娛樂場所被警方尋獲後，依然拒絕與家人聯繫。在此期間，家中的扶養重擔全落在姊姊一人身上，而阿志的兒子不幸在國中時期罹患睪丸癌，也是由當時還在工作的阿志母親一肩扛起照顧責任，陪同孫子度過艱辛的化療療程。

阿志的母親晚年飽受病痛折磨，罹患肺腺癌4期並轉移至腦部。根據證人（阿志母親的胞姊）供述，母親在生前意識清楚時，曾多次痛心地表示阿志「長期斷連、狠心切斷母子情份」，並在台中榮總開刀後由女兒照顧期間，兩度嚴正重申：「絕對不讓阿志繼承遺產」、「所有財產都要留給女兒」。

法官審理認為，阿志在長達十多年的時間裡，無正當理由不與母親聯繫、不探視也不照顧，更將扶養兒子的重擔加諸於罹病的母親身上，此舉已嚴重傷害親子情感，造成母親精神上極大的痛苦，符合法律規定的重大之虐待要件。

最終，法院判決阿志對母親之繼承權不存在。扣除掉由姊姊墊付的喪葬費用約9.9萬元後，阿志母親遺留的數個銀行存款餘額與利息，將由姊姊與阿志的兒子（代位繼承）依比例分割，這名多年消失不見的逆子阿志，確定無法分得母親任何遺產。



