欠債近900萬！「台灣小京都」爆財務危機 政府要收回經營

生活中心／倪譽瑋報導

負責管理檜意森活村的公司因債務問題，與政府單位提出終止營運契約。（圖／林鐵及文資處提供）

檜意森活村由日治時期的宿舍群改建，如今是嘉義知名景點，雖然與台鐵嘉義站有一點距離，但位處市區交通還算方便，許多遊客爭相拜訪，被部分人士評為「台灣小京都」。園區由林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）委由檜村公司營運，公司因積欠近900萬租金、權利金等，12日提出解約，16日林鐵及文資處要收回經營權。

嘉義的「台灣小京都」 營運公司面臨債務問題

位在嘉義市景點檜意森活村，在日治時期是台灣總督府，營林局嘉義林場的宿舍，到現代仍保留許多日式建築、多以阿里山檜木為主，是台灣第一座以森林為主題的文創園區，走進去可沐浴檜木香氣，也有許多特色店家可造訪，曾被譽為「台灣小京都」。

檜意森活村是林鐵及文資處委由檜村公司營運，如今該公司財務出現問題，積欠林鐵及文資處租金、權利金等合計893萬5925元，林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清。1月12日檜村公司負責人主動提出終止契約。

檜意森活村日式風格濃厚，是嘉義知名景點。（圖／林鐵及文資處提供）

收回經營檜意森活村 林鐵及文資處：服務不中斷

如今終止協議通過，林鐵及文資處自1月16日起，收回檜意森活村經營權自行管理。林鐵及文資處指出，至於檜村公司所積欠的費用，林鐵及文資處仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家之債務問題。目前檜意森活村已重新公開標租，期望能引入新業者接手營運。

林鐵及文資處補充，將留用檜村公司部分現場管理人員，並自13日起派員逐一與既有店家說明、討論換約繼續營業事宜，雖然已解約，但會確保園區正常營運，服務不中斷，持續促進嘉義地區的觀光發展。

林鐵及文資處強調，目前檜意森活村營運不中斷，未來也會招募新業者接手營運。（圖／林鐵及文資處提供）

