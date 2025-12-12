欠債遭利誘「種大麻還錢」！南投男被查獲68株大麻 3嫌落網提起公訴

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

南投縣水里鄉近日破獲一起因債務壓力誤入毒品犯罪的案件。40歲楊姓男子原從事餐飲業，因新冠疫情衝擊導致餐廳倒閉、資金周轉困難，陸續欠下林姓債主約4、500萬元。林男趁機利誘，以「栽種大麻可抵債，甚至還能獲利」為說詞，誘使楊男鋌而走險，從事非法大麻栽種。

40歲楊姓男子因餐廳倒閉，被利誘以栽種大麻抵債，從事非法大麻栽種。（示意圖／unsplash）

警方於今（2025）年5月接獲情資，指楊男在水里鄉民宅內種植大麻。刑事局會同南投縣警局集集分局組成專案小組，歷經長期蒐證後，於6月30日持搜索票突襲楊男租屋處，現場宛如小型大麻溫室，查扣大麻活株68株，以及大麻乾燥葉、種子與完整栽種設備，初估黑市價值高達1,400萬元。

警方進一步追查發現，林姓債主不僅負責利誘，還安排陳姓男子定期監督並提供技術指導。警方於8月在台中烏日、南投集集及水里等地同步搜索，拘提林、陳兩人到案，並在陳男住處查獲改造手槍2把、子彈12顆及多項毒品。

全案依《毒品危害防制條例》移送南投地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准，並於10月底偵查終結，依共同製造第二級毒品罪嫌，將3人提起公訴。

