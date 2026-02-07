欠債？桃園一家3口被強押上2廂型車 警獲報1小時內全救出

〔記者周敏鴻／桃園報導〕47歲鄭姓男子認為49歲張姓男子欠債不還，2日下午2點多夥同8人前往桃園市中壢區中園路，趁著張男駕車外出時，將車攔下後，再強押張男與車上的張男妻女共3人，分別上2輛廂型車，還好中壢警方獲報後，發動攔截圍捕，先後救出3人，已依妨害自由、傷害等罪嫌，將鄭男等人送辦。

警方說，當時張男開著轎車載著妻女出門，行經中園路，被鄭男等9人分乘2輛廂型車將他攔停後，鄭男等人再分別將張男、張男的妻女押上2輛廂型車，隨即離開；一陣騷亂引起路人注意報警，警方立即通報線上警力趕往現場，同時依行車動線，展開攔截圍捕。

警方先在平鎮區育達路附近，攔獲其中1輛廂型車，救張男的妻女脫困；至於張男則被鄭男帶往平鎮區忠孝路1處民宅限制行動，警方當天2點50分趕往民宅，逮住鄭男等人，並救出張男脫困。

鄭男供稱因張男欠債不還，才將他帶到民宅要談判；警方訊後已依鄭男等人，依妨害自由、傷害等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，後續還要釐清相關案情。

