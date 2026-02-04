欠債4萬…用血償！5煞持棍棒「殺進家門」畫面曝 冤頭：原本說不用還

記者簡榮良／高雄報導

欠債血償？高雄三民區灣中街今（4）日凌晨2時許，一處民宅遭5名黑衣惡煞持棍棒闖入，不分青紅皂白狂毆欠債的24歲洪男，洪男父親及2名好友也受波及，雙方你來我往衝突不斷，鄰居聽到爭吵聲報案，警方趕到場已鳥獸散。初步瞭解，洪男先前欠26歲蘇女4萬元，原本說不用還，怎料蘇女丈夫不滿，帶人上門討債。目前警方正調閱監視器追緝兇嫌中。

今（4）日凌晨2時許，一處民宅遭5名黑衣惡煞持棍棒闖入毆打。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨2時20分，三民區灣中街上急促腳步聲混雜棍棒、爭吵聲四起，劃破寧靜夜晚，一處民宅遭5名黑衣惡煞持棍棒闖入一陣亂打，好幾棍往被害人身上招呼，場面十分混亂，警方接獲鄰居報案，出動快打部隊，現場已經鳥獸散，遭闖民宅鐵門深鎖。

經了解，因24歲洪男先前與26歲蘇女4萬元有債務上糾紛，蘇女丈夫34歲洪男不滿對方積欠債務，夥同5名同夥持棍棒至洪男住家談判，與50歲洪男父親、39歲洪男友人王男、43歲吳男等四人發生肢體衝突後，隨即駕車逃逸離去，警方正擴大調閱監視器並已掌握特定犯嫌，全案積極偵辦中。

場面十分混亂，警方接獲鄰居報案，出動快打部隊，現場已經鳥獸散。（圖／翻攝畫面）

區區欠債4萬元就勞師動眾叫人持棍棒上門，從熟知被害人作息來看，警告意味濃厚，背後是否還牽扯更大利益，有待警方抽絲剝繭。

不良行為，請勿模仿！

