欠勞健保560萬！網紅傳媒公司才喊撐不住 急吐413萬原因曝光

一間網紅傳媒公司欠勞、健保費超過560萬元，士林分署積極追回守護勞權。（圖／士林分署提供）

一間傳媒公司驚傳滯欠勞保、健保費案超過560萬元，法務部行政執行署士林分署受理案件後，積極調查執行，目前已繳納超過413萬元，將積欠的勞保費全數繳清，健保費欠款也承諾於年底前清償。士林分署提醒，企業主依法為員工投保並按時繳納保費是法律明定的義務，切勿因一時的資金周轉問題而損害勞工權益；對惡意欠費者，分署將積極調查執行，以彰顯法治公義，並確保勞工權益不受侵害。

士林分署表示，這間傳媒公司從事網紅經紀及廣告等業務，因經營不善致財務困難，滯欠勞工保險費超過317萬元及健保費超過243萬元，累計達超過560萬元，經勞動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署陸續移送士林分署執行。受理後積極追查公司的銀行存款、應收帳款等財產與所得資料，並定期通知負責人到場報告義務人公司財產狀況。

士林分署說明，負責人表示公司財務困難，無力清償，始拖欠相關應納費用，但在承辦人員分析欠費可能導致的法律後果，包括負責人恐遭限制出境等不利處分後，最終順利說服負責人繳納達超過413萬元，除已繳清滯欠的勞保費外，剩餘的健保費欠款亦將於今年底清償完畢。

士林分署強調，勞保、健保費是社會安全網的重要支柱，攸關全體勞工的生育、傷病、退休等基本生活保障，也是政府「五打七安」政策中「工安」的核心環節，絕不容許惡意拖欠。

