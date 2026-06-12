欠台灣133億竟還「這樣標註」! 宏國棄台投中慘遭放生想回頭 外交部這麼說.....

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宏都拉斯與台灣斷交投奔中國卻沒撈到甚麼好處。 圖：翻攝自 X @RadarAustral_

[Newtalk新聞]

中美洲國家宏都拉斯於 2023 年 3 月與台灣斷交並轉向中國，如今超過 3 年過去，宏國不僅未獲預期金援，更被揭露仍積欠台灣龐大債務。

根據宏都拉斯財政部（SEFIN）發布的官方外債賬冊顯示，該國至今仍積欠台灣高達 4.225 億美元（約新台幣 133.4 億元）的巨額款項。值得注意的是，在雙邊債務（Bilaterales）欄位中，宏國官方在債權人部分標註為「China (Taiwan)」，在名稱上大吃台灣豆腐。

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台灣前友邦宏都拉斯2023年5月宣布與我國斷交，如今欠台灣龐大債務還想與台灣復交。 圖：取自趙怡翔臉書（資料照）

報導指出，宏都拉斯與台灣曾擁有超過 80 年的邦誼，當時宏國政府聲稱轉向北京是為了獲得更大的經濟支持與貸款。然而事與願違，北京當局並未兌現承諾，大量中資企業湧入反而危及當地企業生計與就業市場。此外，失去台灣這個重要貿易夥伴後，宏都拉斯的白蝦出口量急速萎縮，對該國經濟造成重創，落得「欠著台灣大筆債務，卻在貿易上拿不到中國好處」的窘境。

面對經濟每況愈下，宏都拉斯政壇開始出現檢討親中路線的聲浪。宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）上任後，已開始全面審查前朝政府所有的對中協議。阿斯夫拉在去年選舉期間就不斷拋出「復交台灣」的政見，他坦言，在與台灣保持外交關係期間，宏都拉斯獲得了更多的援助和貿易，更直言該國與台灣的關係「比跟中國的關係好上一百倍」。

外交部長林佳龍說，面對台宏關係的發展，台灣的態度始終保持開放。 圖：高逸帆／攝

針對宏都拉斯新政府有意重新審視台宏外交關係，台灣官方亦作出回應。外交部長林佳龍於 5 月初出席「巴拉圭肉品投資商機說明會」時受訪表示，誠如宏國新任總統阿斯夫拉所述，宏國與台灣的關係確實遠優於與中國的互動。對於未來是否尋求與宏都拉斯恢復邦交，林佳龍強調，面對台宏關係的發展，台灣的態度始終保持開放。

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