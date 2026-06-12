欠台糖1.7億元終於出來面對！ 台中地院證實：吳乃仁已到案並送往看守所

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台中地院12日證實，吳乃仁已經於11日自行到案，法官訊問後，認定聲請管收有理由，裁定准予管收，並已依法將吳乃仁解送至臺中看守所附設管收所。 圖：民進黨記者聯誼會提供（資料照）

[Newtalk新聞] 前民進黨秘書長、台糖前董座吳乃仁因涉及台糖土地賤賣案須賠償台糖1.7億元，而台中地院日前委託台北地院查扣吳乃仁名下之資產，台北地院本月3日簽發拘票拘提吳，但仍當時仍未拘提到吳乃仁。不過，台中地院今（12）日證實，吳乃仁已經於昨日自行到案，經法官訊問後，認定聲請管收有理由，裁定准予管收，並已依法將吳乃仁解送至臺中看守所附設管收所。

關於吳乃仁民事賠償部分，他必須連同利息合計應賠償台糖公司新台幣1.7億餘元。由於台糖土地賤賣案繫屬台中地院；台北地院於2024年12月間受台中地院囑託，先行扣押吳乃仁約1,700萬元資產。嗣後台糖陸續追回約700萬元，並於2024年底、2025年初再度聲請強制執行。台中地院遂囑託北院拘提吳乃仁，擬解送至台中地院進行後續執行程序，惟北院當時尚未拘提吳乃仁到案。

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台中地院今日發新聞稿指出，本案債權人台灣糖業公司持執行名義，多次聲請對吳乃仁等人財產進行強制執行；惟截至114年4月底，債權人僅獲部分受償，仍有鉅額債款未清償。法院並依債權人提出之新聞報導等事證，認為吳乃仁有出入高檔餐廳、搭乘百萬名車等逾越一般通常程度之豪奢生活情形，足認其顯有履行義務之可能，卻故意不履行。

台中地院表示，為釐清吳乃仁財產狀況，法院曾依法核發執行命令並合法送達，要求其限期據實報告財產狀況。然而，吳乃仁經合法通知後，無正當理由違反命令，未據實報告。法院另命其提供擔保或限期履行執行債務，吳乃仁仍未提供相當擔保，也未遵期履行。

台中地院指出，後續合法通知吳乃仁到庭接受訊問，吳仍拒不到場，亦未提出不能報告財產狀況之正當理由或相關事證。法院因此囑託臺灣臺北地方法院進行拘提，吳乃仁則於媒體報導拘提未著後，才委任律師表達願意到院接受訊問。而吳乃仁昨日到院辯稱，其住所為其子所有，且已出租予他人使用；因罹患疾病、生活無法自理，需由子女照顧，故居住於子女住處，並因此未能遵期到庭及陳報相關資料。他並表示，自己有與債權人協商清償債務之意願。

雖然吳乃仁提出自己說詞，惟台中地院認為，依《強制執行法》第20條規定，執行法院已發現債務人財產不足抵償執行債權時，債務人即負有據實、完整報告一年內可供執行財產狀況之義務。若債務人違反財產開示義務，且未依命令提供相當擔保或遵期履行，執行法院得依債權人聲請或依職權裁定管收，以利債權人實現債權。

台中法院指出，吳乃仁對其主張並未提出有利於己之事證供法院調查；雖稱有協商意願，但未提出具體清償方案，債權人代理人亦當庭表示當日無法進行協商。

台中地院，經法官審酌，吳乃仁之財產經強制執行後，確已不足抵償債權，且法院亦無法發現其應交付之財產；加上其屢次未依法院命令據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行，足認其並非不能報告財產狀況。法院因此認定，債權人依強制執行法第20條第3項聲請管收，於法有據，裁定准予管收。

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