欠台糖1.7億拘提未果 前民進黨祕書長吳乃仁今到案遭管收

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前民進黨秘書長、新潮流大老吳乃仁，因台糖售地案，欠台糖1.7億不還，被法院認定背信有罪，台北地院於3號簽發拘票拘提吳乃仁撲空。最新消息，11號吳乃仁已經到案接受訊問，台中地院裁定認為有理由准予管收，並依法解送台中看守所附設管收所。

回顧案件始末，吳乃仁於2003年擔任台糖公司董事長期間，涉及賤賣土地案被判刑，且須負擔龐大的民事賠償責任。為追討相關款項，台中地方法院囑託台北地方法院查扣吳乃仁名下的存款及財產，然而截至目前，包含賠償金及累積利息在內，吳乃仁仍有約1.7億元的債務尚未清償。

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去年初，現任台糖董事長吳明昌在立法備詢時，被問到欠款追償進度，曾坦言「情況並不順利」。北院去年底曾查扣吳乃仁在台北3家銀行的存款，大約凍結了1700萬元，後來通知到案說明，吳乃仁卻一直沒現身。北院3日簽發拘票，派員前往其住處執行拘提，但現場撲空，未能順利將人帶回。

責任編輯／施佳宜

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