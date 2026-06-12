欠台糖1.7億遭追討拘提 吳乃仁自行到案裁定管收

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨前秘書長吳乃仁擔任台糖董事長任內因賤賣台糖土地，遭判刑9個月雖已服刑完畢，但他另須賠償台糖1.7億元，因尚未清償，日前遭台糖聲請強制執行，台中地院日前委託台北地方法院拘提吳乃仁，但卻以撲空收場。

台中地方法院12日表示，吳乃仁已於11日到院，經法官訊問後裁定准予管收，已依法解送至台中看守所附設管收所。

根據台中地院說明，台糖公司先前多次聲請對吳乃仁財產強制執行，但截至去（2025）年4月底，吳乃仁仍有鉅額債款未償還。地院先前已對吳乃仁核發執行命令要求報告財產狀況，並提供擔保或限期履行執行債務，但吳乃仁在無正當理由下仍違反命令、也未提出不能報告財產狀況之理由。

廣告 廣告

此外，台中地院也透過新聞等事證得知，吳乃仁仍出入高檔餐廳、搭乘百萬名車，生活豪奢程度逾越一般人，足以認定其有履行義務可能卻不履行。

吳乃仁則是在到院接受訊問時辯稱，住所為其子所有，且已出租給他人使用，因他自身罹患疾病、生活無法自理，需由子女照顧而居住於子女住處，才因此未能如期到庭接受訊問及陳報相關資料。

然而台中法院認為，吳乃仁未能提出有利於己的事證，雖表達有協商意願，但仍未提出具體清償債務內容，其債權人之代理人也當庭表示無法於該日協商。

台中法院考量吳乃仁財產強制執行已不足抵償債權，且無法發現其應交付的財產，加上其屢次未依命令據實報告財產狀況、提供擔保或遵期履行，顯見並非其宣稱之「不能報告財產狀況」，因此裁定將其管收。

更多公視新聞網報導

史上第一筆碳費今年開徵 環境部估年度收入可達45億元

美司法部簽署命令 醫用大麻降為三級管制藥

伊朗炮艇攻擊貨輪 官媒：合法行使控制權

