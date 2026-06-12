欠台糖1.7億 吳乃仁報到 台中看守所管收

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吳乃仁遭法院裁定准予管收，已解送至台中看守所。（記者陳金龍翻攝）

（另開新視窗）

記者陳金龍∕台中報導

前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑九月定讞，他一０四年出獄後面對應賠償台糖一億七千萬元，台糖向台中地院聲請對吳管收，台中地院囑託台北地院拘提吳未果。台中地院十二日表示，吳乃仁因屢次未依法到案、遭控過豪奢生活，十一日到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。

台中地院表示，中院受理台糖公司聲請對債務人吳乃仁強制執行管收一案，吳乃仁於拘提未著後，委任律師向法院表示願意到院接受訊問，並於十一日上午到院，並向民事執行處報到，承辦法官開庭後認有管收必要，裁定吳送台中看守所管收。

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吳乃仁被控在台糖董事長任內，涉因前民進黨立委洪奇昌關切，而改變台糖土地「只租不售」政策，把台糖土地賤賣給曾贊助洪奇昌的春龍公司，致台糖損失二億多元。全案經再審，台中高分院於一０三年三月宣判，法官認定吳乃仁圖利春龍公司，判刑九月。

吳乃仁於一０三年五月間入獄，經縮刑，一０四年一月間從花蓮外役監刑滿出獄。民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等遭判應賠台糖一億一千萬元確定，加計利息與衍生債務，估算達一億七千萬元。

吳乃仁的民事賠償案繫屬台中地院，台北地院於一一三年十二月間受台中地院囑託，先扣押吳乃仁約一千七百萬元資產，台糖事後陸續追回七百萬元，一一三年底、一一四年初台糖再次向法院遞狀聲請強制執行，台中地院囑託台北地院拘提吳乃仁。